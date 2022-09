Samba e MPB ditam o ritmo do Música em Conjunto neste sábado

O Jardim Urbano será a casa do samba mais uma vez, com Claudinha Costa e banda

Os fãs de samba e pagode têm programa garantido para o final de semana. A atração do Música em Conjunto segue prestigiando o ritmo mais brasileiro de todos. No sábado, dia 01/10, o palco é de Claudinha Costa e banda. A artista sobe ao palco no Jardim Urbano, espaço multiuso localizado no 3º piso do shopping e acontecem a partir das 13h, com acesso livre e entrada gratuita.

Para o espetáculo deste final de semana, a cantora e violonista Claudinha Costa traz seu repertório de clássicos do samba e da MPB com imenso de ritmo e alegria, a partir das 13h. A banda que acompanha a artista é formada por Sidney Sheikor no baixo e Marquinhos Paes na bateria.

O Jardim Urbano é um espaço multiuso de convivência, que integra o ar puro e o sol com cultura e gastronomia, instalado no 3º piso do Conjunto Nacional. O complexo atualmente está dividido em três decks suspensos e cobertos, com 52 mesas. Todos os sábados e domingos, o projeto Música em Conjunto é realizado no espaço, trazendo os destaques da cena musical do Distrito Federal. Interligado ao ambiente ao ar livre está o CNJ Lab, um espaço colaborativo e criativo, que tem a proposta de ser um ponto de encontro, com a operação gastronômica Maria Teresa Café. O CNJ Lab funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 20h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Serviço

Música em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Entrada gratuita

13h – Claudinha Costa e Banda (Samba e MPB)

Sábado, 01/10