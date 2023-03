Samambaia recebe baile de forró promovido pelo projeto ¡Bailame!, da banda Sr. Gonzales Serenata Orquestra

¡Bailame! remete às gafieiras e bailes à moda antiga e foca no bem-estar do público da “melhor idade”

A sanfona de Gonzagão, os vocais de Marinês e o pandeiro de Jackson são inspirações para a segunda edição do projeto ¡Bailame! no Complexo Cultural de Samambaia. No dia 12 de março (domingo), a partir das 16h30, a Sr. Gonzales Serenata Orquestra, formada pelos ex-Móveis Coloniais de Acaju André Gonzales, Esdras Nogueira (sax e flauta), Fernando Jatobá (guitarra e baixo) e Gustavo Dreher (produção musical, teclados e sintetizadores), conduz o evento oferecido gratuitamente para a comunidade local.

Sr. Gonzales é um pseudônimo assumido pelo vocalista André Gonzales para entoar canções de época que embalam os amantes da dança de salão e gafieiras clássicas. Idealizado como projeto voltado à “melhor idade”, o evento é conhecido por acolher público familiar, dos avós aos netos. “A Sr. Gonzales Serenata Orquestra é um projeto que tem no centro a interação com a pessoa idosa, mas que naturalmente envolve todas as idades, famílias, netos, afinal todos nós envelhecemos, jovens ou idosos, e é melhor envelhecer com saúde, e de preferência, dançando!”, afirma o vocalista André Gonzales.

Lançado em 2015 no Clube dos Previdenciários, o projeto sucedeu o término do Móveis, 18 anos depois de sua criação, na Universidade de Brasília. De imediata assimilação por parte das plateias por onde passou, ¡Bailame! já teve inúmeras edições em Brasília e São Paulo, e agora apresenta três datas em Samambaia, com repertórios pautados por estilos musicais e temas distintos.

Na edição de março, o forró será o mote do show da Sr. Gonzales e o público pode se preparar para dançar baião, xaxado, pé-de-serra e outros estilos derivados do ritmo nordestino. A primeira edição em Samambaia aconteceu em fevereiro e teve o carnaval e seus sambas e marchinhas como tema. Já a terceira edição, programada para 9 de abril, terá como mote as guarânias, estilo musical originário do Paraguai que remete ao bolero.

Aqueles que não têm o hábito de dançar contam com aulas de dança coletivas de dança oferecidas pelo projeto, e ainda podem tirar para dançar os bailarinos contratados, que ficam à disposição para acompanhar quem quer soltar o corpo durante o baile. A fotógrafa Paula Carrubba também é atração do projeto, ao fazer retratos de família para o público levar para casa como recordação do evento. As três edições especiais de ¡Bailame! em Samambaia são realizadas com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço – ¡Bailame! – Edição Carnaval

Sr. Gonzales Serenata Orquestra no Complexo Cultural de Samambaia – Edição Forró

Data: 12 de março de 2023 (domingo)

Horário: a partir das 16h30

Local: Complexo Cultural de Samambaia – Quadra 301 Conjunto 05 Lote 01(Próximo à Agência dos Correios e à Agência do Trabalhador)

Entrada franca

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Informações: https://www.instagram.com/senhorgonzales/

Próxima edição: 9 de abril – edição Guarânia.