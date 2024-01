Roupa Nova vem a Brasília com o show “40 anos de sucessos”

Com mais de 35 milhões de discos vendidos e vencedor do Grammy latino, o grupo sobe ao palco do Centro de Convenções Ulysses pela primeira vez em 27 de abril

Roupa Nova, a icônica banda responsável pela trilha de mais de 35 temas de novela, celebra 40 anos de uma trajetória musical que marcou gerações com um show inédito no Centro de Convenções Ulysses, em 27 de abril. Os ingressos já estão à venda no site da Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com). O show, considerado um dos melhores no cenário nacional, promete envolver o público em uma atmosfera repleta de sucessos que marcaram épocas e conquistaram corações ao longo de quatro décadas de carreira. São gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, NandoSerginho Herval e Fábio Nestares, que chegou para somar. A história da banda é digna de aplausos, sendo a única no Brasil a manter a mesma formação desde o início de sua jornada musical. Jornada essa que é vencedora, premiada e reconhecida. São mais de 15 troféus, entre eles: Grammy latino de melhor álbum pop contemporâneo; 10 vezes como melhor grupo pelo Prêmio da Música Brasileira, Prêmio Caras; Troféu Imprensa e Prêmio Tim de Música, entre outros. Os fãs do grupo podem se preparar para uma noite inesquecível, recheada de nostalgia e emoções, em uma apresentação que promete ficar marcada na memória e na história dos grandes shows já apresentados em Brasília. Serviço:

Roupa Nova – 40 anos de Sucesso Dia: 27 de abril (sábado) Horário: 22h CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Classificação Indicativa: 14 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990

Ingressos a partir de R$ 120