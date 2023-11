Rodrigo Hilbert marca presença na Convenção de Franqueados Bio Mundo

Encontro reuniu diretoria, franqueados e colaboradores Bio Mundo, assim como fornecedores da rede, patrocinadores e apoiadores para comemorar e aperfeiçoar os projetos e estratégias para 2024

A Convenção Bio Mundo 2023 aconteceu em Brasília, no último dia 14 de novembro, no Hotel Royal Tulip. O evento teve como tema +Transformação, +Liderança e +Bio: Gestão que gera resultados.

Neste dia estiveram presentes mais de 16 fornecedores parceiros da rede, que apresentaram os seus produtos e os últimos lançamentos do mercado com degustações aos convidados; mais de 100 franqueados de diversos estados do Brasil; e a presença ilustre do ator e empresário Rodrigo Hilbert. Ao todo foram aproximadamente 200 participantes ativos no local, e para finalizar o dia, o Happy Hour fechou a cerimônia com chave de ouro, em um show especial da cantora Adriana Samartini.

O principal objetivo da convenção anual é compartilhar os resultados do ano atual, premiar os mais bem franqueados e compartilhar todo o planejamento da rede para o próximo ano. Temas como estratégias de mercado, aperfeiçoamento das vendas, inovação, tecnologia, plano de excelência em franquias e gestão de pessoas fizeram parte da grade do dia, que foi concluído com a palestra do Fundador e CEO da empresa, Edmar Mothé.

Rodrigo Hilbert também marcou presença como um dos palestrantes, compartilhando sua experiência, desenvolvimento e construção de sua empresa, que atualmente é parceira da Bio Mundo e pode ser encontrada em qualquer unidade espalhada pelo país: a Emana.

A Bio Mundo – uma das principais redes de produtos naturais e saudáveis do Brasil – natural de Brasília, nasceu do coração do nato empresário Edmar Mothé, que tem mais de 40 anos de experiência no varejo. Toda a rede de franquias conta com mais de 150 lojas espalhadas por 19 estados brasileiros, com mais de 3 mil produtos em prateleira e mais de 300 itens a granel. Oferece o mais completo mix de produtos naturais, diet, light, integrais, veganos, funcionais, sem glúten, sem lactose e suplementos vitamínicos e esportivos do

mercado nacional.

“O cenário não poderia ser mais convidativo para muito aprendizado em técnicas de vendas. Na nossa terra natal, vendedores, representantes, funcionários e franqueados da Bio Mundo participarão ativamente de um momento de experiência, técnica, motivação para o próximo ano e muito sabor”, conta o CEO e fundador.

O sistema de franquia da Bio Mundo hoje se torna referência no setor. A empresa, ao longo dos anos, conquistou espaços e confiança do mercado a sua volta, trazendo força para a marca como um todo. Essa influência positiva reflete diretamente nos franqueados que conseguem acesso ao melhor que a marca conquista e oferece. Tudo isso, unindo pilares essenciais que Edmar elencou em sua trajetória. A gestão de excelência é uma delas. Essa experiência transformou alimentos saudáveis em ouro. “Esse foi o caminho que a Bio Mundo trilhou nesses anos – com muito trabalho, planejamento e propósitos superados a cada ano. Continuamos aprimorando a mesma linha estratégica que vem dando muito certo e só tem a acrescentar nessa jornada”, contou Edmar Mothé em sua palestra.

Sobre a Bio Mundo

A Bio Mundo, rede de lojas de produtos naturais e nutrição esportiva, foi fundada em 2015, em Brasília, pelo empresário Edmar Mothé ao lado dos filhos Rafael, Bruna e Adriana. Suas filhas, em especial, já consumiam e “faziam parte” do universo mais saudável e fitness, o que colaborou e incentivou o início de toda a criação. Possui mais de 150 lojas espalhadas em 19 estados do Brasil em apenas oito anos de história. Conta com

3.000 produtos em prateleira e mais de 300 opções de produtos a granel. É a vencedora do Prêmio Líderes do Brasil, com case de expansão regional e nacional e dona do Selo de Excelência em Franchising pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).