Rock, samba, funk e sertanejo agitam fim de semana no Na Praia

O brasiliense Menos é Mais é a atração de sábado, ao lado de Pedro Sampaio. Humberto Gessinger, Frejat e Matheus Fernandes completam o lineup

O Na Praia Festival segue agitando Brasília a cada fim de semana. E não será diferente no próximo, com um mix de estilos para todos os gostos.

A programação começa na sexta-feira (22), com o rock do músico Humberto Gessinger, ex-vocalista e líder da banda Engenheiros do Hawaii, e ainda Frejat, que trará clássicos da carreira solo e dos tempos de Barão Vermelho.

No sábado (23), a festa será bem brasiliense com os meninos do Menos é Mais. O grupo promete muito samba e pagode com um setlist com músicas como “Adorei” e a nova “Põe na Balança”. O lineup da noite tem ainda o funk de Pedro Sampaio.

Já domingo (24) é para quem curte um sertanejo. O cantor e compositor Matheus Fernandes agitará a arena com seu novo sucesso “Balanço da Rede”, além do hit “Coração Cachorro” e ainda “Baby, me atende”, esta última com quase 400 milhões de visualizações no YouTube.

O show terá participação especial do português David Carreira, com quem fez uma parceria para lançamento do videoclipe “Saturno” (Ela é Malvada), já disponível em todas as plataformas digitais.

Além das atrações musicais, no sábado, das 8h às 16h, e no domingo, das 9h às 16h, o local oferece uma programação esportiva, em parceria com a academia O2 Fitness, e muita diversão para a garotada, com o Zunia Na Praia, além do clima de praia.

O Na Praia está de novo endereço, no Setor de Clubes Sul, abaixo do Clube da Agepol. Com a temática Aloha Hawaii, o Na Praia volta depois de um hiato por conta da pandemia – a última edição foi em 2019.

Festival Na Praia! Aqui é #sempreverão.

Serviço

Na Praia Festival

Sexta, 22/07

Humberto Gessinger

Frejat

Sábado, 23/07

Menos é Mais

Pedro Sampaio

Domingo, 24/07

Matheus Fernandes

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

