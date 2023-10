“Rock na Ciclovia” se apresenta no Gama em comemoração aos 63 anos da região

Encerramento desta edição será com show da banda Distintos Filhos e participação do curador Philippe Seabra

A próxima parada do festival Rock na Ciclovia é no Gama! O evento ocorrerá no dia 15 deste mês, na Praça do Cine Itapuã, em comemoração aos 63 anos da região administrativa. A entrada é franca.

Como já dito em entrevista ao Jornal de Brasília, o Rock na Ciclovia tem por objetivo dar espaço às novas bandas da capital federal. Os artistas da vez são A.R.D., As Verdades de Anabela, Aurora Vênus, Besthöven (as quatro formadas no Gama), além da Kidsgrace e da Mandalla. O show de encerramento será com a Distintos Filhos tendo a participação especial do próprio Philippe Seabra, curador do evento e líder da conhecida Plebe Rude.

O festival, atualmente organizado pela empresa Capital do Rock Produções, com a parceria do Sesc-DF, começou em 1982 e voltou à ativa em 2023. A intenção agora é levar o Rock na Ciclovia para diversas regiões do DF. Já rolaram edições no Sol Nascente e em Taguatinga Sul.

Serviço

“Rock na Ciclovia” no Gama

Dia 15 de outubro (domingo)

A partir das 16h

Na Praça do Cine Itapuã – Setor Leste, Gama-DF

Entrada franca e classificação indicativa livre

Mais informações: @rocknacicloviadf