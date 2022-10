Rock Beats se apresenta no Conjunto Nacional nesta sexta (7)

O evento está marcado para a partir das 18h30, e a abertura terá um show surpresa

O Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do Conjunto Nacional, recebe, nesta sexta-feira (7), a banda brasiliense Rock Beats. O evento acontece no âmbito do programa Música em Conjunto — Especial de Primavera. A apresentação está marcada para a partir das 18h30, e a abertura terá um show surpresa.

A noite ainda contará com o um esquenta de humor, capitaneado por TJ Fernandes. O chargista do Jornal de Brasília, Daniel Zukko, será o mestre de cerimônias.

Os shows têm acesso livre e entrada gratuita, com retirada de ingresso pelo aplicativo do shopping.

Música em Conjunto Especial de Primavera – Banda Rock Beats

Local: Área Aberto do 3º piso do Conjunto Nacional – Ao lado da Torre Azul

Sexta-feira 07/10, 19h

O shopping receberá doações de alimentos na data do show

Entrada gratuita, com convite retirado no aplicativo do Conjunto Nacional