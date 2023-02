Rock Beats e Jah Live agitam a programação do Circuito MX de motocross em Brasília

O objetivo principal do evento, que reformou a Pista de Motocross do Guará, é democratizar e descentralizar o acesso ao esporte

O fim de semana da capital federal será tomado pela energia do rock e do reggae, no Circuito MX de motocross, que ocorre no Guará. No sábado (25/02), a partir das 17h, a banda Rock Beats, que conta com mais de 17 anos de estrada, traz para Brasília um vasto repertório com músicas autorais e grandes sucessos que marcaram a história do rock nacional.

No domingo (26/02), o ritmo original da Jamaica esquenta o Circuito MX com a banda Jah Live, a partir das 17h. Desde 1998, a banda, que também é natural de Brasília, tem marcado presença nos maiores festivais e eventos de reggae nacionais e internacionais. A formação atual da banda conta com Angel Duarte como vocalista, que já participou do programa Ídolos, da emissora SBT.

O objetivo principal do evento, que reformou a Pista de Motocross do Guará, é democratizar e descentralizar o acesso ao esporte, além de auxiliar no desenvolvimento e na performance dos atletas. Além das atrações musicais, o espaço contará também com praça de alimentação. Serão mais de 200 competidores distribuídos em 12 categorias diferentes. São mais de R$ 20 mil em premiações aos vencedores. A ação é realizada pela Associação Luta Pela Vida em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Na sexta a programação começa a partir das 14h, no sábado e domingo a partir das 09h.

Serviço

Circuito MX motocross

Quando: 24, 25 e 26 de fevereiro

Horário: Sexta-feira a partir das 14h. Sábado e Domingo a partir das 09h.

Onde: Pista de Motocross do Guará (QE 23, próximo ao Quiosque da Jô)

Informações e inscrições no link

Gratuito e aberto a todos os públicos