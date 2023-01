Quintal da Dona Graça promove programação com samba e feijoada

Evento acontece no dia 4 de fevereiro e marca aquecimento para o Carnaval

O brasiliense já deve está contando os dias para cair na folia. Por isso, para dar o pontapé inicial no mês do Carnaval, e entrar no clima da celebração popular, o Quintal da Dona Graça (Setor de Mansões Park Way) promove uma verdadeira festa. No sábado, dia 4 de fevereiro, a partir das 12h, a casa traz a combinação perfeita para animar o público da cidade: feijoada com samba, duas grandes estrelas e paixões nacionais. Ingressos a partir de R$40.

Como a comida e a alegria são sempre liberadas, a entrada dá direito a um buffet completo, que será servido das 12h às 16h. Entre as opções para saborear, deliciosas receitas, como feijoada completa, feijoada simples, arroz branco, salada, couve, laranja, farofa, macarronada, estrogonofe de frango, batata frita e torresmo. Um buffet de sobremesas e petiscos também estará disponível entre 14h e 18h. Já a bebida é vendida à parte, tendo itens como água, refrigerante, suco natural, cerveja e caipirinha entre as sugestões.

Para completar a festa, sobe ao palco uma turma de músicos tradicionais do Samba da cidade. Nomes como Dudu 7 Cordas, Teresa Lopes e Valerinho Xavier se apresentam das 13h às 16h30. Em seguida, DJ Mafra traz muita brasilidade de todas as épocas. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, no valor de R$40 (crianças de 4 a 10 anos) e R$98 (adultos e crianças a partir de 11 anos).

Quinta da Dona Graça – Feijoada com Samba

Data: 4 de fevereiro (sábado)

Horário: a partir 12h

Endereço: SMPW 4, – conjunto 3, lote 11

Valor: R$ 40 (crianças de 4 a 10 anos) e R$ 98 (adultos e crianças a partir de 11 anos)

Ingressos no Sympla