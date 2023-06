Projeto Kombo Arte Afro ocupará região do Itapoã

Em sua 4ª edição, iniciativa levará oficinas e contato com a cultura afro-brasileira por cinco meses

A missão é levar oficinas de capoeira, artesanato e percussão para estudantes, jovens e crianças do Distrito Federal. Em sua 4ª edição, o projeto Kombo Arte Afro ocupará a região do Itapoã a partir desta quarta-feira (7) com oficinais culturais gratuitas que visam a valorização da cultura afro-brasileira por meio do resgate do valor da herança cultural associado à música, à dança e à arte em geral.

Serão cinco meses de duração com aulas sempre às quartas, das 8h às 12h, na quadra 378, conj. Q, lote 5 – Del Lago II, Itapoã. Crianças e jovens de 7 a 17 anos são o público-alvo. Nesta edição, o projeto tem a parceria da Escola Classe 1 do Itapoã que indicará alunos para participar no contra-turno das aulas.

Mais informações sobre as vagas ainda disponíveis podem ser sanadas através do e-mail [email protected] com o assunto: ‘Quero participar da 4ª edição do Kombo Arte Afro’.

Oficinas

À frente da iniciativa, o diretor artístico Celio Zidorio, conhecido como Celin du Batuk , será o oficineiro de percussão. As aulas perpassarão pelo samba-reggae e suas variações, pela introdução ao ritmo Ijexá, ainda aulas de ritmos como xote, exploração de sons tirados de instrumentos de percussão convencionais e alternativos, dentre outros.

No curso de artesanato, a arte-educadora Rosangela Rodrigues da Silva ensinará a confecção de colares com papel de revista e de caixa de utilidades com pinturas de formas geométricas africanas. Ainda, produção de máscara africana, pintura em sucata, boneca decorativa, entre outras atividades artesanais dento da temática africana.

Na capoeira, o professor Paulo Roberto Simpatia comparecerá com aulas de ginga e esquiva, apresentação dos instrumentos musicais da capoeira, aulas de golpes rodados e diretos, além dos principais movimentos no jogo da capoeira.

“Nosso objetivo é sempre promover este contato com a cultura afro, uma cultura rica que está presente no nosso Brasil desde sempre. Todas as oficinas buscam elementos tradicionais afro-brasileiros. Estamos muito felizes de chegarmos nesta edição ao Itapoã”, comemora Celio Zidorio, diretor artístico do projeto.

Sobre o Kombo Arte Afro

O projeto nasceu em 2012 da iniciativa do mestre Celin du Batuk com o intuito de reforçar as tradições afro-brasileiras vivas no Distrito Federal. A primeira edição do projeto foi na Vila Estrutural. As crianças e adolescentes envolvidos tiveram, na época, acesso a oficinas de artesanato com materiais descartados como lixo, de modo a promover a conscientização ambiental.

Já em 2014, o Kombo Arte Afro ocupou a Vila Telebrasília. Assim como na primeira, a segunda edição também beneficiou diretamente 120 crianças e adolescentes. O projeto permitiu a ocupação do coreto da comunidade e proporcionou uma maior interação entre os moradores do local.

Em 2018, a iniciativa ocupou a região de Sol Nascente, em Ceilândia. Agora, chega ao Itapoã para integrar crianças e jovens da região com muita arte.

Serviço:

Projeto Kombo Arte Afro ocupará região do Itapoã

Início: 7 de junho, quarta-feira

Todas as quartas-feiras, das 8h às 12h, durante cinco meses

Local: Quadra 378, conj. Q, lote 5 – Del Lago II, ao lado da igreja Don Orione – Itapoã.

Público-alvo: Crianças e jovens de 7 a 17 anos

Gratuito

Mais informações e inscrições: [email protected]