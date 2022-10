Projeto infantil no Mangueiral chega às últimas semanas

Primeira edição do projeto Brincando com Arte segue em circulação no Jardins Mangueiral, promovendo jogos de rua, brincadeiras tradicionais e espetáculos de cultura popular

Desde agosto, o Projeto Brincando com Arte está em circulação no Distrito Federal, realizando um circuito cultural que integra brincadeiras e jogos tradicionais da infância com espetáculos artísticos da cultura popular. Esta primeira edição do projeto ocupa condomínios residenciais do Jardins Mangueiral, reunindo artistas, brincantes e arte-educadores atuantes no DF. As últimas paragens do projeto serão realizadas nos dias 8, 9 e 16 de outubro, em celebração do Dia das Crianças. Todas as atrações são gratuitas e abertas a todas as idades.

Idealizado pelo músico, compositor e arte-educador Rene Bomfim, o Brincando com Arte tem o propósito de valorizar a chamada “Cultura do Brincar”, criando espaços abertos para as crianças explorarem a potência inventiva do brincar e convidando jovens e adultos a relembrarem a fonte criativa da infância. A programação oferece ao público quatro atividades: Oficina de Brinquedos Populares e Artesanais, facilitada por Rene Bomfim; jogos de rua e brincadeiras tradicionais, como perna de pau, ping-pong e rolemã, promovidas pelo Grupo Curumim Cultural; show de forró e música regional, com o grupo Caco de Cuia; e espetáculo de teatro popular de bonecos, com o grupo Mamulengo Fuzuê.

Rene Bonfim nos conta que idealizou o Brincando com Arte buscando resgatar formas tradicionais e regionais de diversão, que foram atropeladas pelo avanço da tecnologia e pelo consumo desenfreado. “Aprendi a construir brinquedos artesanais com Mestre Zezito e percebo que as crianças de hoje têm pouco acesso ao brincar na rua, elas quase não conhecem os brinquedos artesanais e as brincadeiras populares. Com esse projeto quero promover o reconhecimento da nossa ancestralidade brincante, do teatro de rua, dos forrós nos quintais e dos artistas que formam a nossa identidade brasileira”, afirma o músico.

Brincando com Arte é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Projeto Brincando com Arte

Quando: 08, 09 e 16 de outubro

Onde: condomínios residenciais do Jardins Mangueiral

Entrada: franca e classificação indicativa livre

Redes sociais: www.instagram.com/projetobrincandocomarte