Projeto Groselha traz Maglore, Glue Trip, The Monic e mais ao DF

Com a temática “Blasfêmias, Filmes B e Rock’n’Roll”, o intuito é unir curtas e médias indies (sobretudo locais) e música no mesmo ambiente

O espaço Infinu (506 Sul) recebe, durante o mês de janeiro, o projeto Groselha. Com a temática “Blasfêmias, Filmes B e Rock’n’Roll”, o intuito é unir curtas e médias indies (sobretudo locais) e música no mesmo ambiente, criando uma vitrine aos artistas locais.

Dentre as atrações confirmadas, estão as bandas Maglore (BA), Mombojó (PE), Glue Trip (PB) e The Monic (SP). As sessões ocorrerão nos domingos de janeiro, começando pelo próximo dia 8.

O idealizador do Projeto Groselha, Miguel Falvão, traz as expectativas para o evento. “Foi pensado de forma cuidadosa, observando uma oferta valiosa presente na região de muita gente fazendo coisa nova. Soma-se a essa equação uma cuidadosa curadoria de bandas alternativas locais e nacionais, que garantem uma programação de qualidade e totalmente pensada para atender a um público carente de obras autorais e fora da caixa.”

Confira a programação:

Primeira sessão, 8 de janeiro, a partir das 16h

MOMBOJÓ (PE)

Akhi Huna

DJs Discoteca Talibã (Ogunda-O + Thales)

Curta metragens com curadoria professor Claudio Bull

“Onírico”, de Daniel Alencar; “Kung Fu Allef”, de Gabriel Pinheiro; “Macarronada Contemporânea 2”, de Diego de León; “Laura”, de Renata Teixeira.

Segunda sessão, 15 de janeiro, a partir das 16h

GLUE TRIP (PB)

Ypu

DJs Discoteca Talibã (Ogunda-O + Coletivo Primitivas)

Curta metragens com curadoria professor Claudio Bull

Terceira sessão, 22 de janeiro, a partir das 16h

MAGLORE (BA)

Aloizio

DJs Discoteca Talibã

Curta metragens com curadoria professor Claudio Bull

Quarta sessão, 29 de janeiro, a partir das 16h

FAR FROM ALASKA (RN)

THE MONIC (SP)

Oxy

DJs Discoteca Talibã [detalhes em breve]

Curta metragens com curadoria professor Claudio Bull

Serviço

Groselha – Blasfêmias, Filmes B e Rock n’Roll

Todos os domingos de janeiro

Espaço Infinu – 506 Sul

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Mais informações: instagram.com/infinubsb