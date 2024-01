Projeto gratuito capacita representantes do Terceiro Setor

Em seguida, vem o Bate-Papo 3° Setor no Turismo, em São Sebastião, na Arena Top Show, nos dias 7 e 8 de março, com recursos da Secretaria

Empreendedores do terceiro setor do DF devem ficar de olho. Voltado à capacitação, vem aí o 1° Circuito do Bate-Papo do 3° Setor. As inscrições estão prestes a serem abertas. ‘Capte e Execute Recursos Públicos’ será tema de toda a programação, realizada em cinco cidades do Distrito Federal.

As inscrições são gratuitas e voltadas a representantes de instituições como fundações, associações comunitárias, organizações não-governamentais, entidades filantrópicas e outras.

As rodadas de qualificação ocorrerão nos meses de fevereiro e março, com realização do empreendedor público Tito Santana, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento Nacional (CDN) e Projetus Consultoria. “Com certeza será o maior circuito de bate-papo voltado ao terceiro setor já realizado do Distrito Federal”, comentou Santana.

Os eventos abrangem ainda projetos especiais para OSCs, negros e mulheres, como o Projete-se, o Enegrecer, o Coohremas Cultural e o Explode Cultura, visando fortalecer o terceiro setor no Distrito Federal.

O Projete-se ocorrerá em Planaltina, no auditório da Regional de Ensino, nos dias 29 de fevereiro e 1 de março, e oferecerá formação gratuita em gestão de projetos culturais, inspirando atitudes empreendedoras na área. O proponente é a instituição Lumiart, e os recursos são provenientes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Em seguida, vem o Bate-Papo 3° Setor no Turismo, em São Sebastião, na Arena Top Show, nos dias 7 e 8 de março, com recursos da Secretaria de Turismo. Trata-se de um seminário de formação e capacitação no setor turístico, promovendo encontros presenciais para impulsionar o desenvolvimento no Distrito Federal.

O Extensões do Bate-Papo 3° Setor trará oficinas de formação e capacitação no terceiro setor na cultura e nos seguimentos das mais diferentes OSC’s, dos negros e das mulheres, promovendo uma melhor gestão nas organizações da sociedade civil em parceria com o Ministério da Cultura e da Fundação Palmares. A programação ocorrerá no mês de março, nos dias 17, no Plano Piloto (local a confirmar); 24, no Complexo Cultural de Samambaia; e 31 no Sesc de Ceilândia.

Serviço

1° Circuito do Bate-Papo do 3° Setor

– Data: de 29/2 a 31/3

– ⁠Locais: Planaltina, Plano Piloto, Ceilândia, Samambaia e São Sebastião

– ⁠Programação gratuita