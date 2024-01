Criptomoedas: bitcoin recompõe perdas, mas arrefece e trava na barreira dos US$ 40 mil

Desde a aprovação dos ETFs de bitcoin à vista pela Securities and Exchange Comission (Sec), em 11 de janeiro, o preço do bitcoin caiu

O bitcoin subiu nesta quarta-feira, 24, e reduziu parte das perdas vistas desde a aprovação de ETFs da criptomoeda à vista, em um movimento que Louis Navellier, da gestora Navellier, definiu como “um piso de curto prazo”, embora não tenha conseguido ficar acima dos US$ 40 mil à tarde.

Às 17h40 (de Brasília), o bitcoin tinha alta de 1,99%, a US$ 39 875,56. Já o ethereum, por sua vez, ganhava 0,81%, a US$ 2 211,69. As cotações são da Binance.

As criptomoedas chegaram a apresentar ganhos mais robustos no começo do dia, enquanto investidores navegavam no sentimento de risco fortalecido após o índice S&P 500 renovar máxima histórica de fechamento por três pregões consecutivos. No entanto, o ímpeto se arrefeceu ao longo do dia, em meio a uma pressão mais firme dos Treasuries.

Desde a aprovação dos ETFs de bitcoin à vista pela Securities and Exchange Comission (Sec), em 11 de janeiro, o preço do bitcoin caiu de US$ 47 mil para abaixo dos US$ 40 mil. O recuo acelerado foi um “grande golpe psicológico”, afirma Craig Erlam, da Oanda, ao pontuar que a alta de hoje pode “ajudar na reparação dos danos” recentes.

O enfraquecimento da criptomoeda mais negociada do mundo se deve não só à baixa adesão dos ETFs: Traders repercutem também o fato do fundo fechado da Grayscale, o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), que agora foi convertido em um ETF, ter registrado perdas de quase US$ 4 bilhões desde a conversão.

Estadão Conteúdo