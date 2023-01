Programação infantil agita os shoppings do DF

Janeiro é mês de férias da criançada, e os centros comerciais da capital se movimentam para oferecer uma boa programação

Janeiro é mês de férias da criançada, e os shoppings do Distrito Federal se movimentam para oferecer uma boa programação infantil para entreter os pequenos. Confira algumas das atrações espalhadas pela capital:

No Conjunto Nacional (Setor de Diversões Norte), o projeto Diversão em Conjunto faz sua estreia em 2023 com programação para todo o mês de janeiro. Em janeiro, os sábados serão dedicados às histórias de princesas que representam a força feminina. Para os domingos, o projeto reserva encantamento e alegria com uma programação recheada de riso e ilusionismo.

O Festival Princesas Sem Mimimi, conduzido pela Cia de Teatro Néia e Nando, abre a agenda do ano no próximo sábado (7). No domingo, tem o Show de Palhágica com Chouchou. As apresentações acontecem sempre às 15h, no Espaço Sustentável, localizado na Praça de Alimentação Norte, no 2º piso.

Divulgação

O Brasília Shopping (Setor Comercial Norte) apresenta a peça infantil A Monstrinha Corajosa, nos dias 07, 08, 14 e 15 de janeiro. A família monstro resolve se mudar de casa, mas sem entender nada da vida dos humanos e apavorados com seus vizinhos, resolvem voltar para sua cidade. A filha, a Monstrinha Corajosa, resolve convencê-los de que morar em um lugar novo, com pessoas diferentes é uma oportunidade para fazer novos amigos e aprender a respeitar as diferenças. Os ingressos custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia, estendida para quem doar 1 kg de alimento não perecível.

Foto: Divulgação

O Pátio Brasil (Setor Comercial Sul) preparou uma mega programação. De 15 de janeiro até 26 fevereiro, a praça de eventos do térreo terá o Espaço Play de Diversão com cama elástica gigante, labirinto vertical, obstáculos, tobogã, cama de gato e área gamer com quatro estações de jogos com consoles XBox. Os ingressos custam a partir de R$ 35.

No piso P3, haverá a Bolinha Parque, uma gigante piscina de bolinhas com torre kid play, tobogã, cama elástica, brinquedos infláveis, uma área baby com estação de desenhos e piscina de bolinhas adaptadas para a idade dos menores, a partir de R$ 25. No mesmo piso, tem o Replay Retro Games e o Studio Games, com jogos novos e antigos, para todos os gostos, com preços variados. O estacionamento do shopping terá preço fixo de R$ 8,00 aos sábados e será gratuito aos domingos.