Primeiro Bar promove Halloween inspirado no filme Pânico

Evento é realizado há oito anos e já se tornou tradição na casa

O Primeiro Bar vai ficar em pânico neste sábado (28), com ambientes horripilantes, surpresas aterrorizantes, drinks cheios de travessuras e várias atrações especiais ao longo da noite. Essa é a proposta da festa de Halloween da casa.

Com o tema homenageando um dos filmes de terror mais assistidos do cinema, “Pânico”, a casa terá uma programação especial a partir das 19h.

Todos os ambientes vão estar decorados, garçons fantasiados, e com drinks preparados especialmente para o Halloween – com destaque para o Zoiodinho: vodka, licor de violeta e suco de limão (R$ 32,90); e o Pânico: vodka, licor 43, suco de limão, licor de framboesa e suco de cranberry (R$ 32,90). Atrações musicais, apresentações de dança, espaços instagramáveis e brincadeiras com o público também estão na programação.

Os shows começam a partir das 19h, com a banda Lakiss, e em sequência sobem ao palco a banda Nex. Nos intervalos e para fechar a noite, DJ Wendel Sousa será o responsável por animar o público.

Para o evento, os clientes também terão a opção de fazer reserva de mesas pelo número (61) 3028-1331, ou chegarem a qualquer horário a partir das 19h. O couvert por pessoa será de R$ 30.

Serviço

Halloween do Primeiro Bar

Onde: Primeiro Bar (SIG Q.8, em frente a via principal do Sudoeste)

Quando: sábado, 28 de outubro, 19h às 1h

Para mais informações: @primeirobar ou WhatsApp/fone (61) 3028-1331.