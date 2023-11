Primeiro Bar celebra aniversário com 12 horas de happy hour

Dhi Ribeiro, Jean Mussa e Thiago Nascimento são algumas das atrações musicais

O Primeiro Bar celebra, neste sábado, 12 anos de existência. Para comemorar, a casa preparou uma programação especial para todas as famílias e gostos, a começar pelo happy hour – que em alusão aos 12 anos, terá 12 horas de duração (de 12h a 0h).

O happy hour terá chopp Brahma a R$ 6,90, caipirinhas, caipiroskas e drinks selecionados de gin com 50% desconto, e buffet de feijoada com sobremesa inclusa a R$ 59,90, até às 16h.

Ainda em alusão aos 12 anos, a programação musical conta com 12 horas de música. Dhi Ribeiro, Thiago Nascimento, Jean Mussa e Anderson Estima são algumas das atrações, além de apresentações de passistas de escolas de samba e outras ações surpresas.

Para as crianças além da brinquedoteca, o espaço terá pula-pula e algodão doce para os pequenos.

Serviço

Aniversário de 12 anos do Primeiro Bar – 12 horas de happy hour!

Onde: Primeiro Bar (SIG Q.8, em frente a via principal do Sudoeste);

Quando: sábado, 11 de novembro, a partir das 12h

Para mais informações: @primeirobar ou WhatsApp/fone (61) 3028-1331