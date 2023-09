Primavera no MAB: Memórias, democracia e diversidade encerra o mês de setembro

Programação gratuita celebra a nova estação com oficinas artísticas para todas as idades

O último fim de semana de setembro ganha tons floridos com o evento Primavera no MAB: Memórias, democracia e diversidade. Neste sábado (30) e domingo (1º de outubro), o Museu de Arte de Brasília (MAB) tem oficinas especiais para todas as idades além de visita mediada gratuita temática ao acervo com um recorte dos artistas indígenas, afrodescendentes e LGBT.

Oficina Pintando com as Cores dos Alimentos (18 meses a 3 anos)

A aula possibilita experimentar a pintura a partir de tintas naturais feitas de pigmentos extraídos de verduras e frutas. Os bebês podem utilizar várias partes do corpo para criar sua composição, interagindo livremente com a tinta não tóxica e com o auxílio dos responsáveis. Venha se divertir com sua família e estimular a criatividade e sensibilidade das crianças. Recomendamos que as famílias tragam uma roupa extra e uma toalha para uso da criança, pois a proposta da oficina é experimentar as cores com o corpo inteiro. A atividade acontece no sábado, às 10h30 e possui 10 vagas.

Oficina de Frotagem de Espécimes do Cerrado (a partir de 4 anos)

Oficina para curtir em família. A frotagem é uma técnica na qual são extraídas as texturas das folhas e flores, utilizando giz de cera ou mesmo tinta para imprimir a silhueta de materiais. Em homenagem à Primavera dos Museus, será possível conhecer melhor alguns espécimes do cerrado e também essa bela técnica de criação artística. A atividade acontece no sábado, às 11h15 e possui 15 vagas.

Oficina Palatnik (a partir de 8 anos)

A aula apresenta aos participantes o artista Abraham Palatnik. Sua obra provoca diversas sensações visuais, ilusões de ótica e parece se mover na frente dos olhos. Aprenda a fazer obras de arte cinética nessa oficina que revela os segredos da criação artística de Palatnik. A atividade acontece no sábado, às 15h e possui 10 vagas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oficina de Pintura Floral em Tecido (para maiores de 60 anos)

Aprenda a reproduzir vários espécimes de flores e plantas em tecido. Nessa oficina, serão ministradas algumas técnicas para combinar cores e criar efeitos de sombreamento enriquecendo sua prática de pintura em tecido. Pintar é uma atividade que pode ser muito relaxante, além de estimular a criatividade e a sensibilidade. A aula é dedicada ao público 60+. A atividade acontece no sábado, às 16h30 e possui 15 vagas.

Oficina de Bonecas Abayomi (a partir de 8 anos)

As bonecas Abayomi são bonecas artesanais sem costura, tradicionalmente feitas à mão a partir de nós em pedaços de tecido. Elas têm origem na cultura afro-brasileira e têm um significado cultural e histórico importante. crie sua própria boneca Abayomi e conheça mais sobre a cultura afrodescendente, uma das raízes culturais do Brasil. A atividade acontece no domingo, às 10h30 e possui 10 vagas.

Oficina Rubem Valentim (a partir de 8 anos)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Oficina Rubem Valentim,os participantes irão criar releituras da obra desse grande mestre da arte abstrata a partir da colagem. Rubem Valentim é um artista baiano que trabalhou com símbolos inspirados na cultura afrodescendente e nas religiões de matriz africana. Conheça um pouco sobre a história do artista e se aproxime de sua técnica e de seu processo de criação artística. A atividade acontece no domingo, às 16h e possui 15 vagas.

Acompanhe a programação e mais informações pelo perfil da Mediato no Instagram.

SERVIÇO

Primavera no MAB: Memórias, democracia e diversidade

Data: 30 de setembro e 1º de outubro de 2023

Programação: Oficinas interativas para diferentes faixas etárias e visitas mediadas à exposição

Entrada: gratuita

Informações: @mediato.art

Não é necessária inscrição prévia para participar das atividades