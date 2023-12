Prefeitura do Rio apresenta esquema operacional para o Réveillon 2024

Além da tradicional queima de fogos em Copacabana, festa da virada terá orquestra ao vivo e será comemorada em mais onze bairros da cidade

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Riotur, apresentou, nesta terça-feira (26/12), o esquema operacional para o Réveillon 2024. O Rio retoma em sua plenitude a festa, com doze palcos espalhados por onze bairros e queima de fogos em Copacabana sob a regência da maestrina Ludhymila Bruzzi. Esta será a primeira vez que uma orquestra fará a trilha sonora no momento da virada de ano.

Na Praia de Copacabana, serão dois palcos: o palco Copacabana, localizado em frente ao Hotel Copacabana Palace, que terá como atrações os shows de Nattan, Luísa Sonza, Gloria Groove, Ludmilla, GRES Imperatriz Leopoldinense, e o Palco Samba, próximo à Rua República do Peru, com shows de Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo e GRES Unidos do Viradouro.

O esquema de segurança estará reforçado com 61 torres ao longo da orla, sob o comando da Polícia Militar. A festa em Copacabana contará ainda com estrutura médica para atendimentos, com quatro postos de saúde e UTIs móveis. Na altura da Rua Siqueira Campos, serão montados 12 contêineres que abrigarão a Central de Monitoramento, Assistência Social, Secretaria da Mulher e outros órgãos públicos. Toda a logística será monitorada pelas novas telas do Centro de Operações Rio (COR).

Na chegada de 2024, à meia-noite, o céu de Copacabana se iluminará com um espetáculo de cores e figuras em 3D, representadas por corações duplos, círculos com estrelas e bombas inovadoras. Serão 12 minutos de queima de fogos, com bombas mais modernas e tecnológicas. Em uma apresentação ainda mais potente, terá grafismos inéditos e mais tecnologia, com brilhos e cores.

Este ano, a queima de fogos será ao som de uma orquestra ao vivo. Acordes musicais sob a batuta da maestrina Ludhymila Bruzzi ditarão o ritmo das explosões. No total, serão dez balsas, com um distanciamento de 25 metros entre elas. O sistema de disparo é de conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma delas. Além disso, drones farão um espetáculo à parte, com imagens e mensagens de paz e esperança.

Além de Copacabana, as comemorações pela chegada de 2024 serão realizadas em outros dez pontos da cidade. Confira os pontos e a programação completa em cada local.