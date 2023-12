O maior Réveillon do mundo vai começar

Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove, Nattan, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Delacruz, Belo, Gustavo Lins, Imperatriz Leopoldinense e Unidos do Viradouro são algumas das atrações que vão embalar a virada

A festa vai começar! Sob o espírito da paz e respeito à diversidade, a Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, convida você a começar 2024 com o pé direito. Na virada que exalta a mistura carioca, um time de estrelas se unem para celebrar o Ano Novo, espalhadas por 12 palcos em 11 bairros.

O maior Réveillon do mundo terá seus dois palcos na Praia de Copacabana. Em frente ao Hotel Copacabana Palace, a tradicional estrutura Copacabana contará com apresentações de Ludmilla, Glória Groove, Nattan e Luísa Sonza. Já no Palco Samba, na altura da rua República do Peru, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Belo comandam a noite. Para acompanhar o show de fogos de artifícios na orla de Copacabana, a Nova Orquestra, sob a regência da maestrina Ludhymila Bruzzi, vai executar um mix de músicas clássicas com canções populares, conhecidas do grande público.

Mas não para por aí. Nos outros dez bairros, a celebração será para lá de especial, tendo duas novidades: Praça Mauá e Bangu, que agora se unem aos palcos do Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Paquetá, Pedra de Guaratiba, Penha, Ramos e Sepetiba. A festa, em todos os palcos, começa às 18h.

Confira a programação completa:

COPACABANA

Palco Copacabana Palace – em frente ao Copacabana Palace

Nattan

Luísa Sonza

Gloria Groove

Ludmilla

GRES Imperatriz Leopoldinense

Palco Samba – na altura da República do Peru

Teresa Cristina

Jorge Aragão

Diogo Nogueira

Belo

GRES Unidos do Viradouro

PRAIA DO FLAMENGO

DJ Tonny

Grupo DDP Diretoria

Celebrare

Mart’nália participação de Moacyr Luz

GRES Unidos de Vila Isabel

GRES Beija-Flor de Nilópolis

PRAÇA MAUÁ

DJ Zaba

Família Diniz convida Roda de Samba Pedra do Sal

Detonautas

Bala Desejo

GRES Unidos da Tijuca

GRES Vizinha Faladeira

ILHA DE PAQUETÁ

DJ Ulisses

Grupo Existência participação de Luiz Camilo

Gamadinho

Michael Sullivan

GRES Unidos do Porto da Pedra

ILHA DO GOVERNADOR

DJ Adonay

Juninho Thybau

Thiago Soares

Onze20

GRES Paraíso do Tuiuti

GRES União da Ilha do Governador

MADUREIRA

DJ Bikudo

DJ Michel e convidados Baile Charme

Roberta Sá convida Velha Guarda da Portela

Delacruz

GRES Império Serrano

GRES Portela

RAMOS

DJ Yuri Hang

DJ Juninho 22

Bielzin

TIEE

DJ Mandrake

Chefin

Balacobaco

GRES Grande Rio

PENHA (IAPI DA PENHA)

DJ Daniel Correa

Grupo Coisa Séria participação Adriano Ribeiro

Orquestra Tupy

Gustavo Lins

GRES Estação Primeira de Mangueira

BANGU

DJ Cley

Paulinho Mocidade e Banda L1

Clareou

Marvvila

GRES Unidos de Padre Miguel

MT Santos

PEDRA DE GUARATIBA

DJ Elétron

Black White

Silvinho Blau blau

Caju Pra Baixo

GRES Mocidade Independente de Padre Miguel

SEPETIBA

DJ Bruninho

Boka Loka

Vitinho

Arlindinho

GRES Acadêmicos do Salgueiro