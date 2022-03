Pré-inscrições abertas para o Colha & Pague da Goiaba em Brazlândia

Realizado pela Emater-DF na Feira da Goiaba, evento será realizado nos dias 3 e 10 de abril, em turmas de até 20 pessoas

A 7ª edição da Feira da Goiaba de Brazlândia terá uma atração especial: o Colha & Pague da Goiaba. O evento é uma oportunidade para o visitante vivenciar a experiência de colheita da fruta direto do pé e saboreá-la em seguida. A atividade acontece na chácara do produtor rural Edson Correa, no assentamento Betinho, em Brazlândia, nos dias 3 e 10 de abril (domingo) em turmas de até 20 pessoas.

Durante a visita, além de poder comer a fruta fresquinha, o participante vai conhecer um pouco mais sobre o plantio, as formas de produção da goiaba e as suas variedades. Além disso, receberá um lanche e poderá levar o que colheu para casa. Ao todo, serão quatro turmas em cada um dos dias (3 e 10 de abril), nos horários de 9h, 11h, 14h e 16h.

Faça sua inscrição aqui

“Essa é uma atividade prazerosa e que envolve toda a família. Conhecer uma propriedade rural, colher a goiaba diretamente do pé, saber como as plantas são tratadas e como é o dia a dia de um produtor rural é muito legal. Para crianças, inclusive, tem um caráter pedagógico. Essa atividade desenvolvida pela Emater também tem o objetivo de mostrar para a população da área urbana um pouco da nossa produção e conscientizar sobre a importância de valorizar nossos produtores, que são verdadeiros guerreiros e produzem alimentos seguros para a população do Distrito Federal”, destacou a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca.

A inscrição é realizada pelo site do PõeNaCesta. No entanto, primeiro o interessado faz um pré-cadastro indicando a data e o horário em que gostaria de fazer o passeio. Após essa etapa, a equipe organizadora da Emater-DF entra em contato para confirmar a inscrição e repassar as orientações de pagamento. Posteriormente, é enviada a localização da propriedade.

Idealizado e organizado pela Emater-DF com o apoio da Arcag, o passeio vai custar R$50 por adulto. Crianças com idade de 10 a 12 e adultos acima de 60 anos pagam meia R$ 25. Crianças abaixo de 9 anos não pagam.

Serviço:

Colha & Pague da 7ª Feira da Goiaba

Datas: 3 e 10 de abril (domingo)

Horário de início das turmas: 9h, 11h, 14h e 16h

Inscrições: site do Põe na Cesta

Valores: R$ 50,00 por pessoa – Acima de 60 anos pagam meia – 25,00

Crianças de 10 a 12 anos pagam meia – R$ 25,00

Crianças até 9 anos não pagam