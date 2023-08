Ponto de Equilíbrio e Planta e Raiz se apresentam em Brasília nesta sexta (11)

Nona edição do Reggae o Cerrado traz ainda a banda brasiliense Mensana e o DJ Banzai. Evento acontece no Minas Brasília

A nona edição do Reggae o Cerrado acontece na próxima sexta-feira (11), no Minas Brasília Tênis Clube. As bandas Ponto de Equilíbrio e Planta e Raiz são as grandes atrações do evento.

O Reggae o Cerrado traz ainda o show da banda brasiliense Mensana, novidade do reggae nacional. O DJ Banzai completa a festa.

Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão à venda no site do Reggae o Cerrado. A festa conta com setor open bar.

Serviço

Reggae o Cerrado 2023

Sexta-feira, 11 de agosto

A partir das 20h

Minas Brasília Tênis Clube – Setor de Clubes Norte, trecho 3, conjunto 6

Ingressos no site do Reggae o Cerrado

Mais informações: (61) 9980-11901 / @reggaeocerrado61