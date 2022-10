Pocah, Teto, Tropkillaz e mais: Festival Assombrado chega a Brasília com cinco dias de festa

Centro de Convenções Ulysses recebe o festival com temática de Halloween

Depois de um longo período sem festas à fantasia por conta da pandemia, Brasília voltará a receber um bom Halloween de verdade. Dos dias 11 a 15 de outubro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, chega à capital o Festival Assombrado, evento que vai durar cinco dias e contar com festas e cenografia temáticas, estúdio de maquiagem, concurso de melhor fantasia, programação para todos os públicos e shows com artistas locais e nacionais. Pocah, Teto, Tropkillaz e Doze por Oito estão entre os nomes confirmados.

Festa Sensualize, 11 de outubro

A estreia do projeto irá ocorrer na famosa festa de halloween Sensualize com shows de Pocah e DJ Matt D. A festa já existe há 8 anos e trouxe várias divas nocionalmente renomadas: Anitta, Ludmilla, Pocah, Mirella, Valesca Popozuda e Kelly Key já foram destaques nas edições anteriores. Depois de participar do BBB, Pocah está de volta ao palco principal com um super show cheio de surpresas. A festa também vai contar com as performances do DJ Paulista Matt D, responsável pela produção do hit “Pandora”, que está entre as músicas mais tocadas do Spotify, e das atrações locais Nyka, Mannu Funny e DJ Mike. O evento começa às 22 horas.

Halloween Kids, 12 de outubro

Gostosuras ou Travessuras? Venha comemorar o dia das crianças de um jeito diferente! No feriado de 12 de outubro, o Festival Assombrado oferece uma programação ideal para toda a família no coração de Brasília. Apresentações teatrais, música, brinquedoteca, área de jogos, praça de alimentação e atividades divertidas para todas as faixas etárias em uma cenografia de arrepiar. A entrada é gratuita para quem reservar sua cortesia no site da Sympla. Os ingressos são super limitados e devem esgotar em breve. Não fique de fora!

Programação:

10h – Abertura: Gincana e brincadeiras com Tio Biel

11h – Maquiagem e Pintura infantil

12h – DJ Raphael Pachecco e Personagens animados

13h – Brincadeiras e muita animação com o Palhaço Pimenta

14h – Espetáculo “Chapeuzinho e o Lobo Cerradinho” com a Cia Teatral Fábula

15h – Personagens animados e concurso de melhor fantasia de Halloween

16h – Show ao vivo com o Grupo Amiguinhos da Música

18h – Encerramento

Pagodão de Halloween, 13 de outubro

Quem disse que pagode não combina com Halloween? Quinta é dia de pagode ao vivo no Festival Assombrado! O Grupo Doze por Oito e convidados vão fazer a roda de pagode mais assustadora que você já viu! Pagode, funk e muita ousadia no palco 360º montado só pra contrariar! Depois do lançamento do seu primeiro álbum audiovisual, o Grupo Doze por Oito já é considerado um dos pagodes mais famosos da capital. O evento é gratuito para quem reservar seu ingresso no Sympla.

Festa Magazine com Teto, 14 de outubro

O destaque da cena do rap e trap nacional invade o HALLOWEEN MAGAZINE no dia 14 de Outubro. O cantor Teto volta aos palcos de Brasília no melhor Halloween da cidade.

Com apenas 20 anos de idade, Teto acumula hits e originalidade. O artista tem inovado a cada lançamento, surpreendendo a crítica e cativando cada vez mais espaço na cena de trap/rap brasileiro. Hoje o selo 30PRAUM do qual faz parte conta com Teto, Matuê, WiU e Nox.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festa Hellouwin, 15 de outubro

No sábado é o encerramento do Festival Assombrado com uma das festas à fantasia mais tradicionais da cidade. Em sua 11ª edição, A Festa Hellouwin promete ser uma despedida com chave de ouro do Festival Assombrado. A famosa trupe de DJs Brasileiros, Tropkillaz, é a atração principal da noite que vai contar com muito pop, funk, trap e eletrônico. Depois de abrir a turnê de J Balvin e de anunciar um novo single em parceria com a banda BaianaSystem, Tropkillaz volta a Brasília para um show épico.