Pirenópolis se prepara para Grito de Carnaval com cortejo de blocos de rua e muita marchinha

No coração de Pirenópolis, a contagem regressiva para o carnaval ganha ritmo e alegria, com a emocionante celebração do Grito de Carnaval marcado para o dia 3 de fevereiro, às 16h. O ponto de partida da festa será o Zazá Café, onde os foliões se reunirão para dar início a um esquenta cheio de energia.

Às 17h, o cortejo com os blocos Zazaricando e Santa Dica segue para a igreja do Bonfim onde se encontra com outros blocos. O próximo ponto de parada é a cervejaria Santa Dica. Lá, cada bloco vai se apresentar por 20 minutos. A expectativa é de um espetáculo visual e sonoro para agradar todo tipo de gente.

Entre os destaques dessa prévia carnavalesca estão os blocos Zazaricando, Zé Pereira, Catulé, Santa Dica e Aláfia. Cada um trazendo sua identidade única e contribuindo para a diversidade e alegria desse grande ensaio.

“O carnaval de rua em Pirenópolis é mais do que uma festa. É uma celebração da nossa identidade cultural e da alegria que nos une. Essa tradição, enraizada em nossas ruas históricas, não apenas preserva nossa história, mas também cria memórias inesquecíveis para todos que participam. É uma expressão vibrante da nossa comunidade e um convite para que moradores e turistas compartilhem momentos de pura felicidade. Preparem as fantasias, o brilho e o fôlego para cair na folia. A magia do carnaval vai tomar conta de Piri”, garante o secretário de cultura, Ronaldo Félix.

Serviço

Grito de Carnaval

Dia: 03/02

Hora: 16h

Local: Concentração no Zazá Café (Rua do Bonfim) e chegada na Cervejaria Santa Dica (Rua Aurora)