PicniK celebra Dia das Crianças no aniversário do CCBB Brasília

Plataforma oferece programação para toda a família, nos jardins do CCBB que comemora 22 anos no feriado de 12 de outubro

O projeto multicultural PicniK realiza em outubro sua 38ª edição. O evento acontece nos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil, no Dia das Crianças, data em que também se comemoram os 22 anos do espaço. Assim, no feriado da próxima quarta-feira (12), entre 13h e 22h, o evento apresenta um leque infindável de atividades e espaços para toda a família com classificação etária livre

O PicniK disponibiliza no dia 12 transfer gratuito entre a Rodoviária e o CCBB Brasília: em ônibus PCD, capaz de atender público cadeirante, com saídas às 13h30, 15h, 16h30 e 18h; e retorno às 18h30, 20h e 22h. Mantendo a tradição, a entrada é gratuita. A partir das 16h, o acesso será concedido, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, em benefício da Abrace DF.

Serviço

PicniK – Dia das Crianças + Aniversário do CCBB

Data e horário: quarta, 12 de outubro, das 13h às 23h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Brasília)

Entrada: gratuita até às 16h. Após, é necessária a colaboração com 1 Kg de alimento não perecível para a Abrace. Proibida a entrada com bebidas e comidas

Classificação: livre