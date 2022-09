Petrobras apresenta “A Rainha – Experiências extraordinárias para a primeira infância”

Peça infantil estreia dia 17 de setembro, no Teatro do CCBB Brasília

O Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília recebe temporada inédita da peça infantil ‘A RAINHA – Experiências extraordinárias para a primeira infância’, nos dias 17 e 18, 24 e 25 de setembro, no Teatro do CCBB. O espetáculo, patrocinado pela Petrobras, inova ao ser uma apresentação teatral concebida para crianças de até 6 anos de idade que funde as linguagens da dança, do teatro e da música, convidando esse público de pequeninos a adentrarem o mundo onírico, mágico e efêmero das fábulas e contos maravilhosos.

No palco, A Rainha divide a cena com músicas, figurinos, teatro de sombras, luzes e objetos que evocam, com graciosidade, as características de sua majestade. A bailarina que encarna A Rainha faz nesta peça infantil uma celebração da natureza pela dança e pelo brincar. O espetáculo oferece aos pequenos uma oportunidade para vivenciar o mundo extraordinário e sensível das artes cênicas, especialmente pensada para a primeira infância, dialogando com o universo da criança, que demonstra afeto e empatia pelo mundo e pelo outro desde muito cedo.

O projeto é uma das iniciativas selecionadas na chamada Petrobras Cultural para Crianças na categoria Artes Cênicas, que contempla projetos de artes cênicas voltados para a primeira infância, abrangendo capitais e cidades menores. Com concepção, criação e interpretação de Andrea Jabor, e co-direção, figurinos e ambientação cênica de Flavio Souza, o espetáculo, que já passou pelo Rio de Janeiro e Fortaleza, chega agora a Brasília, Ceilândia, Gama e Pirenópolis. Depois, volta para o Rio de Janeiro para fechar a circulação do projeto em Niterói.

“As rainhas permeiam nosso imaginário desde cedo. As fábulas, os contos maravilhosos e muitas histórias infantis estão repletas de rainhas, boas e más. A Rainha neste espetáculo, para mim, representa o arquétipo da grande mãe, da mãe natureza, que encanta, domina, cuida, é bela, orienta, acolhe, é forte, mas muito frágil ao mesmo tempo”, comenta Andrea Jabor.

As informações completas sobre inscrição nas oficinas, data, horário e local estarão disponíveis no site https://andreajabor.com/a-rainha/, no Instagram (@arainha_andreajabor) e Facebook https://www.facebook.com/andrea.jabor

Em Brasília, a temporada nos dias 17, 18, 24 e 25 de setembro, tem sessões sempre às 15h30 e 17h30, no Teatro do CCBB. Os ingressos, que custam R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia, podem ser adquiridos em bb.com.br/cultura. Após a temporada, o espetáculo segue para Pirenópolis com apresentações abertas ao público nos dias 30/09 e 01/10, com entrada franca, no Cine Pireneus.

Serviço

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Espetáculo: “A RAINHA – Experiências extraordinárias para a primeira infância”

Local: Teatro do CCCBB

Dias: 17, 18, 24 e 25 de setembro

Horários: 15h30 e 17h30

Classificação LIVRE

Duração: 45 minutos

Ingressos: R$30 (Inteira) / R$15 (Meia) em bb.com.br/cultura