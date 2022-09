Paulo Novaes apresenta turnê “Minha Cabeça” no espaço Infinu

Show terá abertura de Pedro Altério, da banda 5 à Seco, com repertório solo e exclusivo

O cantor Paulo Novaes passará neste domingo (18) por Brasília com a turnê de seu novo show, “Minha Cabeça”, totalmente dedicado aos seus grandes sucessos. A apresentação terá abertura de Pedro Altério, da banda 5 à Seco, com repertório solo e exclusivo.

A nova turnê é baseada no álbum “Minha Cabeça”, terceiro disco de Paulo Novaes, gravado no Brasil e em Portugal. Lançado no ano passado, o disco conta com as participações de Rubel, Anavitória, Leo Middea e do português Tiago Nacarato.

O disco é uma obra completa que une poesia e música num fluxo leve e intenso de escuta. “Esse projeto celebra a força das conexões, do estar aberto e do ouvir o outro através de conexões multi artísticas. É muito além do que somente um disco, numa proposta de descentralização da criação e das decisões durante a criação. No ‘Minha Cabeça’, todos os envolvidos tiveram espaço para propor a sua visão artística em cima da canção respectiva, desde os músicos e as participações na produção da faixa, passando pelas artes e animações, até a produção dos clipes”, resume Paulo.

Mais sobre Paulo

Paulo Novaes é compositor, cantor e instrumentista nascido em São Paulo. Aos 28 anos, ele tem uma relevante trajetória na música e é atual vencedor do Grammy Latino na categoria melhor canção em língua portuguesa, com a canção ‘Lisboa’ em parceria com Ana Caetano. Com três discos já lançados Paulo têm diversas músicas gravadas por grandes nomes como Jorge Drexler, Lenine, Anavitória, Luiza Possi, Bruna Caram, Outroeu, Leandro Léo, Tiago Nacataro, Janeiro, Duda Brack, Joana Castanheira, Barbara Rodrix, Dani Gurgel e Pedro Altério, entre outros. Lançou em 2016 seu álbum de estreia, “Esfera”, que figurou em listas de Melhores do Ano da imprensa especializada. “Baú do Coração”, seu segundo disco, foi lançado em 2018. Foi nesse ano que ele se mudou para Lisboa, onde viveu até 2020. Essa experiência pautou seu terceiro trabalho, “Minha Cabeça”, lançado em 2021. A canção ‘Travo’, primeiro single da obra, atingiu em apenas 4 meses a marca de 1 milhão de plays no Spotify. Composição de Paulo Novaes, a música ‘Perdoa’, gravada pelo duo Anavitória no início de 2019, ultrapassa a marca dos 16 milhões de plays no YouTube, além de 20 milhões no Spotify. Recentemente, no novo álbum de Anavitória, Paulo colaborou com a composição ‘Lisboa’ feita em parceria com Ana Caetano e que contou com a participação do mestre Lenine, atingindo mais de 2 milhões de plays nas plataformas digitais em menos de um mês do lançamento. A canção em parceria com Ana, também ganhou versão em espanhol, escrita e interpretada por Jorge Drexler.

Serviço

Paulo Novaes apresenta ‘Minha Cabeça’ no Infin

DATA: 18 de julho de 2022 (DOMINGO)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Galeria Infinu (506 SUL)

Ingressos a 30 reais a meia entrada

Vendas no site Sympla ou pelo telefone 61 99239 4363