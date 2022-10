Pablo Marquine homenageia centenário de Claudio Santoro

Pianista e compositor brasiliense realiza recitais gratuitos sobre a obra do artista em Sobradinho

Pesquisador e apaixonado pela obra e trajetória musical de Claudio Santoro, o pianista e compositor brasiliense Pablo V. Marquine idealizou o projeto Homenagem ao Centenário de Claudio Santoro que rende tributo aos cem anos de nascimento do maestro e compositor brasileiro em 2019.

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF) e produção da Beco da Coruja Produções, Marquine realiza recital-palestra sobre a obra do músico, na região de Sobradinho I, no dia 15 de outubro.

Foi aos 12 anos que Pablo Marquine descobriu Claudio Santoro. Ao participar de um concerto em homenagem aos 10 anos de falecimento do maestro, o pequeno pianista se viu arrebatado pela emoção que as composições de um dos maiores músicos brasileiros lhe trouxe. À medida em que crescia e se aperfeiçoava no piano, mergulhava nas composições do maestro amazonense. Até que a admiração foi muito além de tocar as partituras: Pablo resolveu estudar a vida e obra de Claudio Santoro.

A partir do mestrado sobre as diferentes fases de composição do músico, Marquine percebeu que faltava um registro para piano solo da obra do maestro. Foi então que o que se tratava apenas de um trabalho acadêmico se transformou num projeto de gravação, editoração e divulgação da obra do compositor brasileiro. Posteriormente, Pablo realizou um doutorado em Musicologia na Universidade da Flórida sobre a importância de Claudio Santoro e do Grupo Música Viva na mudança de linguagem musical no modernismo.

Claudio Santoro foi exímio compositor e maestro. Natural do estado do Amazonas, foi um artista sensível, criativo e polêmico, premiado e reconhecido internacionalmente, tendo como principais países de seu metiê composicional Alemanha, Áustria, Brasil, França, Itália, Rússia e Suíça. Foi fundador do Curso Superior de Música da Universidade de Brasília e fundador da Orquestra do Teatro Nacional Claudio Santoro, que recebeu seu nome como homenagem após seu falecimento (em plena regência de um ensaio) em 1989.

Serviço

Homenagem ao Centenário de Claudio Santoro

Concerto dia 15 de outubro, às 18h

Local: Teatro de Sobradinho. Endereço: Quadra 12 de Sobradinho

Entrada gratuita