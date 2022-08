Otto se apresenta no Suvaco do Cafuçu, em Brasília, neste sábado

POST PATROCINADO

Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado promovem a 2ª edição do Suvaco do Cafuçu, no Birosca do Conic

Brasília recebe neste sábado (3), a segunda edição do Suvaco do Cafuçu, evento promovido pelos blocos carnavalescos da cidade Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado. Será uma festa-show cheia de atrações, no Birosca do Conic. O grande destaque da noite é a apresentação do cantor Otto (PE), que lança seu sétimo disco de carreira.

A festa começa às 22h. Haverá venda de bebidas e alimentos no local. Ingressos a partir de R$ 50, à venda no site Shotgun.

Trata-se do álbum Canicule Sauvage, inteiramente gestado durante a pandemia e que marca o reencontro de Otto com o produtor Apollo Nove, que esteve presente no início da carreira e foi o responsável pelos primeiros hits do artista. O disco traz mespeciais de Tulipa Ruiz, Nina Miranda, Lavinia Alves, Ana Cañas e Lirinha. Para a apresentação na capital, Otto promete ainda seus maiores sucessos, rearranjados com a sonoridade da nova formação montada para a turnê Canicule Sauvage.

Para os organizadores, o cantor pernambucano traz a potência cultural que também é marca dos dois maiores blocos de representatividade nordestina da atualidade em Brasília, o Suvaco da Asa e o Cafuçu do Cerrado. A expectativa é de uma festa com muita energia, amor, frevo, axé, brega, vontade e irreverência. Também se apresentam aos foliões as DJs La Reina e Paula Torelly, além da Orquestra Cafuçu – banda oficial do Cafuçu do Cerrado.

Serviço

Realização e produção: Formiga Produções, Raízes Produções, Birosca, Bloco Cafuçu do Cerrado e Bloco Suvaco da Asa