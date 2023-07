Os Hawaianos se apresentam em Brasília nesta sexta (7)

Show acontece no Complexo Fora do Eixo. Confira todas as atrações do fim de semana

O grupo carioca de funk Os Hawaianos vem a Brasília neste fim de semana para show nesta sexta-feira (7), no Complexo Fora do Eixo (Saan, quadra 1).

Além dos consagrados funkeiros, a noite conta com o pagode do Doze por Oito e com os DJs A e Kacá.

Os ingressos estão à venda no site Furando a Fila a partir de R$ 40.

Mais atrações

No Complexo Fora do Eixo, a festa começa na quinta (6) com muito funk com DJ Cayoo, dono de grandes hits como “O Neném Não é Neném”, “Mec Mec 2”, a noite ainda tem Hugo Drop, Caio Hot, Daniel Futuro, Kacá e Henrique Gomes.

No sábado (8), quem sobe ao palco é o grupo de pagode Mistura 61, seguidos por, Luk, Pepê, Caio Hot e Thiago May.

Finalizando o fim de semana, no domingo (9), tem muito pagode com Largo Tudo e Vulgo Pagodinho, além de Gabriel Alves e dos DJs Arthur Campos e Kacá.

Fora do Eixo Lounge

Já no Fora do Eixo Lounge (SIG, quadra 3), a sexta começa animada com Thiago May, às 19h. Logo depois, às 21h, tem Mistura 61.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No sábado (8), tem Nego Regis a partir de 14h30; às 17h, Ed Bittencourt apresenta grandes sucessos do samba e do Pagode 90; às 21h, será a vez da turma do Nossa Cor. Nos intervalos, DJ Ender.

No domingo, a programação continua com Thiago May, às 15h. Logo depois, tem o Grupo Na Gandaia e o cantor Amaral 2k, que se apresentam a partir das 18h30. Às 21h, para encerrar com chave de ouro, a casa recebe o sertanejo Gabriel Correa.

Serviços

Complexo Fora do Eixo

Endereço: Saan, Quadra 1

Horário de funcionamento: quarta a sábado, a partir das 20h; domingo, a partir das 17h

Ingressos antecipados no site Furando a Fila

Classificação: 18 anos

@complexoforadoeixo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fora do Eixo Lounge

Endereço: SIG, Quadra 3, Bloco G

Horário de funcionamento: quinta e sexta a partir das 19h; sábado e domingo, a partir das 15h

Couvert e ingressos no local

@foradoeixolounge