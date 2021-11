Orquestra filarmônica e show natalino móvel movimentam shoppings da cidade

A magia do natal já toma conta dos grandes centros comercias da capital. Confira a programação natalina gratuita

Amanhã, às 12h30, a Orquestra Filarmônica de Brasília faz apresentação para abrir temporada , no Venâncio Shopping. Domingo, às 15h, será a vez do Noel e sua trupe espalharem alegria pelas ruas de Águas Claras , a bordo de um trio elétrico. Um show móvel natalino para anunciar o Natal 2021 do DF Plaza Shopping.

Orquestra Filarmônica de Brasília. Foto: Telmo Ximenes

Venâncio Shopping

Venâncio Shopping. Foto: Telmo Ximenes

Abertura da temporada festiva com decoração especial e Concerto de Natal realizado pela Orquestra Filarmônica de Brasília

Terça, 9 de novembro, às 12h30. Acesso Livre.

O Natal do Venâncio Shopping chega em clima de muito amor e fraternidade com a campanha “All We Need is Love” (Tudo o que precisamos é amor), referência ao sucesso dos Beatles que traz na letra a importância desse sentimento que une as pessoas em todo o mundo. O mall ganha decoração tradicional, com muito vermelho e iluminação, resgatando o espírito natalino e toda a magia que a época envolve.

Para abrir oficialmente a temporada, o Vênancio e a Orquestra Filarmônica de Brasília promovem na Terça, 9/11, às 12h30, o Concerto de Natal, com o grupo Solistas da Orquestra Filarmônica de Brasília, composta por 16 músicos, incluindo as cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), as madeiras (flauta, oboé, clarineta e fagote), os metais (trompa, trompete e trombone) e percussão.

No programa, a música que inspira a campanha de Natal, “All You Need is Love”, e outros sucessos dos Beatles, além de temas natalinos e composições diversas que vão embalar o público durante o almoço no Venâncio.

Importante ressaltar que o Venâncio, bem como todos os seus lojistas, estão adotando as medidas de segurança e higiene indispensáveis ainda para controle da pandemia. Isso garante o acesso seguro a todos os clientes e parceiros do mall.

Decoração natalina do Venâncio Shopping. Foto: Telmo Ximenes

Presente para você

Compre, Ganhe e Concorra. De 3/11 a 30/12, a cada R$ 450,00 em compras, o cliente troca sua nota fiscal por um Chocottone Bauducco 500g + 1 cupom para concorrer a *2 Patinetes Elétricos, modelo W4, de 2500w personalizadas. Compras aos finais de semana dão direito a cupons em dobro.

Os cupons devem ser preenchidos e colocados na urna, que fica ao lado do Balcão de Informações – Piso Térreo. (regulamento disponível no site www.venancioshopping.com.br).

Com a campanha de Natal e ação promocional, a expectativa do Venâncio é um acréscimo de 10% nas vendas e 15% no fluxo de clientes em relação ao mesmo período do ano passado.

Serviço:

Natal Venâncio Shopping

Inauguração da Temporada Natalina

Concerto de Natal, com a Orquestra Filarmônica de Brasília

Dia 09/11, às 12h30.

Praça de Alimentação. Acesso Livre.

Informações: www.venancioshopping.com.br

instragram @venancioshopping

Informações: (61) 32082000

Entrada Franca.

Classificação Livre.

DF Plaza Shopping

DF Plaza Shopping. Foto: Telmo Ximenes

O DF Plaza Shopping já está pronto para a principal data promocional do varejo com a campanha Natal DF Plaza 2021.

Tudo começa no domingo (14), às 15h, quando o bom velhinho e sua turma irão anunciar a temporada à comunidade de Águas Claras, a bordo do Trio do Noel. No trio elétrico que percorrerá a região, canções natalinas e coreografias prometem transformar o momento em magia. Papai Noel e sua turma trocarão acenos com as crianças, que poderão apreciar, fotografar e cantar de suas janelas, carros e ruas. Um verdadeiro espetáculo natalino móvel, encenado pela Cia Teatral Néia e Nando.

Noel estará no DF Plaza para receber a turminha, a partir do dia 18, mas protegido por uma vitrine de acrílico transparente, assim a criançada poderá registrar o encontro com toda a segurança. Os pedidos e conversas serão via interfone. Essa alternativa foi inovadora e agradou a clientela, em 2020. “Ainda vivemos em uma época que exige cuidados, continuamos fazendo tudo de forma estratégica para ser, além de seguro, emocionante e memorável.”, explica Diogo Pipas, gerente de marketing do shopping.

No interior do centro de compras, o Parque Divertido do Noel , uma decoração interativa assinada pela empresa mineira Projectum , vai encantar e divertir a meninada. Na praça central, a reluzente árvore de 13m, coberta com led e laçarotes, circundada por brinquedos tradicionais de parques de diversões como: mini roda gigante, trenzinho, labamba e ainda carrinhos de pipoca e algodão-doce. Os ingressos para o Parque do Noel devem ser adquiridos no local.

Por todo o mall, ilhas cenográficas para os clientes fazerem seus cliques. Entre os mini sets, candelabros, caixas de presentes e pracinhas.

Para entreter as crianças no período, foi preparada uma programação cultural recheada com obras literárias e natalinas, encenadas pela Cia Teatral Néia e Nando. Os espetáculos serão aos sábados e domingos, às 15h, no espaço cultural. Ainda, aos domingos, a partir das 16h, Papai Noel receberá visitas de personagens ícones. Momentos que também poderão ser registrados em fotos.

A atmosfera ficará ainda mais emocionante com as Cantatas de Natal, que acontecerão às sextas-feiras, de 19 de novembro até 17 de dezembro, às 19h, na decoração da praça central.

Decoração natalina do DF Plaza Shopping. Foto: Telmo Ximenes

Decoração natalina do DF Plaza Shopping. Foto: Telmo Ximenes

Promoção

Os clientes do DF Plaza Shopping ainda terão a chance de ganhar um SUV Jeep Renegade. A cada R$ 250 em compras, um cupom para concorrer ao carro zero quilômetro. Além do cupom para o sorteio do veículo, o cliente ainda levará para casa um brinde instantâneo, o panetone Gotas de Chocolate da Casa Suíça. A campanha promocional também é de autosserviço digital e o cliente deverá fazer o cadastro nas plataformas digitais.

A promoção começará em 24 de novembro e irá até 31 de dezembro. O sorteio será pela loteria federal do dia 8 de janeiro de 2022. O regulamento já está disponível em todos os canais digitais do shopping.

O consumidor também terá acesso às promoções de lojas em catálogos virtuais, disponibilizados nas redes sociais do shopping e algumas operações ainda irão disponibilizar serviço de delivery. “ A nossa prioridade é atender às demandas dos clientes, dando a eles alternativas para que possam fazer suas compras”, explica Diogo Pipas.

Economia

O investimento na data promocional foi de R$ 450 mil e o shopping espera um crescimento de 10% nas vendas e 7% no fluxo, em relação ao mesmo período de 2019. “A expectativa é bem positiva devido aos resultados do empreendimento, durante o ano”, explica a superintendente Patrícia Cunha.

O shopping apresenta crescimento gradual das vendas, 5% ao mês, e conta com 91 operações, que geram 450 vagas de trabalho. Para os meses de novembro e dezembro serão abertas mais 200 vagas temporárias.

Natal DF Plaza 2021

Abertura da temporada com o Trio do Noel

Dia 14, a partir das 15h, espetáculo móvel pelas ruas de Águas Claras

Papai Noel

De 18 de novembro a 24 de dezembro

Até 5/12 – De quinta a domingo, das 13 às 21h

De 06 a 24/12, todos os dias, das 13h às 21h