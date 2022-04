Organizadores confirmam a volta do São João do Guará

A comemoração acontecerá do dia 23 ao dia 26 de junho, na EQ 19/34 (em frente ao Edifício Consei), às 17 horas

Uma das festas mais tradicionais do Distrito Federal ocorre em junho após dois anos de pandemia com expectativa de reunir 10 mil pessoas em cada um dos quatro dias de evento

Anote na agenda, dias 23, 24, 25 e 26 de junho tem arrasta pé. Após dois anos de pandemia, o tradicional São João do Guará vai voltar. Essa é a quinta edição da festa que precisou deixar de ocorrer durante os dois últimos anos por conta da pandemia da covid-19.

“Estamos preparando esse evento há anos e vai ser a melhor e mais segura edição já realizada”, garante Mayara Franco, uma das produtoras do São João do Guará. “Está chegando a hora de matar a saudade daquela comida boa da roça, de música da melhor qualidade, de quadrilha animada e de tudo mais que não pode faltar num ‘arraiá’”, complementa a gestora.

Com uma expectativa de público de 10 mil pessoas por dia, essa quinta edição volta a acontecer com uma grandiosa estrutura em espaço de cerca de 2 mil metros quadrados na EQ 19/34 (em frente ao Edifício Consei), no Guará II. A organizadora promete atrações para todos os gostos e idades.

Foto/Reprodução

Estão previstas atrações como parque de diversões, quadrilhas juninas e bandas locais e nacionais em todos os dias de festa. Além disso e das tradicionais barraquinhas com comidas típicas, vão ocorrer sorteios de brindes e bolsas de estudo de empresas apoiadoras e bingos.

“O São João do Guará é uma celebração para toda a família. Um evento cultural em que resgatamos os costumes do Sertão brasileiro e vivemos momentos de alegria com muito rastapé”, destaca a organizadora.

Sete anos de tradição

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um projeto que nasceu em 2016 e já nessa primeira edição reuniu mais de 12 mil pessoas durante os dias de festa, o São João do Guará tem o objetivo de levar muita alegria e cultura para todos os brasilienses.

Um evento totalmente idealizado, organizado e executado exclusivamente por gente apaixonada pela cidade, o São João do Guará é um projeto que demanda mais de seis meses de intenso trabalho de pessoas fortes e determinadas.

Agora, após dois anos de espera, chegou a hora de colocar uma bota, um chapéu de palha, reuni toda a família e aproveitar dos dias de festa, que promete ser o melhor evento de todos já promovidos para compensar a espera.

Foto/Reprodução

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quinto São João do Guará

Data: de 23 a 26 de junho

Local: EQ 19/34 (em frente ao Edifício Consei)

Horário: a partir das 17 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atrações: bandas tradicionais e quadrilhas juninas

Ingressos: R$ 15 (crianças até 12 anos, pessoas a partir dos 60 anos e pessoas com deficiência têm gratuidade)

Ponto de venda: no local

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação indicativa: livre