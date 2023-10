“OPA! Olhar Para Além” chega ao CCBB Brasília com oficinas gratuitas de audiovisual para crianças

As oficinas ministradas por Beta Rangel e Venusto prometem despertar novos olhares e a criatividade do público infantil

“OPA! – Olhar Para Além” é um curso de cinema para crianças por meio de oficina prática para mentes curiosas que querem saber como os filmes, animações e mesmo os vídeos do youtube são feitos! Em seis aulas superdivertidas, os participantes do curso conhecerão elementos de cinema e irão adquirir habilidades para criarem seus próprios filmes ou vídeos. As aulas são estruturadas para crianças de 07 a 11 anos e acontecem no CCBB Brasília. O curso é de 27/10 até 02/12, com oficinas gratuitas, sendo que às sextas, das 14h às 18h, exclusivamente para alunos de escolas públicas do DF. Aos sábados, também das 14h às 18h, para o público em geral, mediante a retira de ingressos no site e na bilheteria física do CCBB Brasília.

Nas oficinas serão apresentados filmes e animações para as crianças exercitarem a observação da sétima arte com um novo olhar, entendendo os recursos, técnicas e mecanismos que orientam a criação das cenas e imagens que nos emocionam ou divertem. Assim, as crianças aprenderão a construir roteiros e gravarão as histórias que criarem. A cada sábado será abordado uma diferente área técnica do cinema e o participante pode comparecer a uma aula específica ou a todas, sem prejuízo de conteúdo na aprendizagem.

O projeto visa instigar crianças que estão na segunda fase da infância a se expressarem por meio do audiovisual, desenvolvendo a criatividade e novos olhares, a começar pelos aparelhos celulares pessoais, e incluindo materiais (figurino, cenário) que tenham acesso, sem necessidade de aportes financeiros.

A oficina vai apresentar conceitos, terminologias e técnicas utilizadas no cinema e se desenvolver em torno de aulas práticas de realização e produção de vídeo usando aparelhos celulares, a fim de aguçar um olhar e análise crítica para o que está sendo produzido na atualidade.

O curso será ministrado por Roberta Rangel, cineasta e atriz e Tiago Venusto, cineasta multiartista, ambos profissionais experientes no trabalho com o público infanto-juvenil e com filmes premiados em festivais de cinema. “Ao final, as próprias crianças irão mostrar o resultado do seu trabalho. Iremos convidar pais, professores para também interagirem. A ideia não é que a criança siga a profissão, necessariamente, mas que possa desenvolver a sensibilidade artística, de humanidade, trocando conosco na Arte”, pontuam Beta Rangel e Venusto.

Serviço

“OPA! Olhar Para Além”

De 27 de outubro a 02 de dezembro de 2023, às sextas e sábados

Horário: 14h às 18h

Local: sala multiuso do CCBB Brasília – SCES Trecho 02 Lote 22

Classificação livre, com indicação para crianças de 07 a 11 anos

Informações: (61) 3108 7600