Oficinas de sustentabilidade ensinam a fazer terrário

Atividades ocorrem nos dias 25 e 26 de fevereiro, no shopping Conjunto Nacional, e são gratuitas

No próximo fim de semana, dias 25 e 26 de setembro, o shopping Conjunto Nacional recebe uma oficina que vai ensinar crianças a produzir um terrário (recipiente para plantas e/ou diferentes seres vivos terrestres). A atividade é gratuita e ocorre no Espaço Conjunto Sustentável, localizado no 2º piso, em três horários: às 14h, às 15h30 e às 17h.

As oficinas são ministradas em parceria com o Instituto Arapoti. Na atividade, a criança irá montar o seu próprio terrário reaproveitando material sustentável e poderá levá-lo para casa. Para participar basta efetuar a inscrição, previamente, pelo celular, no aplicativo do shopping.

O Instituto Arapoti é uma instituição sem fins lucrativos especializada na implantação da sustentabilidade em condomínios, escolas e empresas. Saiba mais no site.

Serviço

Oficina de Terrário

Data: 25/02 (sábado) e 26/02 (domingo)

Horários das oficinas: às 14h, às 15h30 e às 17h

Local: Espaço Conjunto Sustentável – 2º piso, na Praça de Alimentação Norte do Conjunto Nacional