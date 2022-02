Para inaugurar o Espaço Casa, um local dedicado à literatura, teatro, música e artes plásticas, o shopping recebe o público para uma palestra sobre o legado do movimento artístico que completa 100 anos em fevereiro

No próximo dia 10 de fevereiro, às 19h, o Casapark inicia as homenagens em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna com a inauguração do Espaço Casa com o Talk O Modernismo além de São Paulo e além de 22, com a professora de História da Arte Magnólia Costa. Para participar do encontro, os interessados devem se inscrever pelo site shopping.casapark.com.br é gratuita e a classificação indicativa é livre para todos os públicos, mas sujeita à lotação da sala que durante o período da pandemia será de 100 lugares. O Espaço Casa fica no Casapark, Piso Superior, no mezanino da Livraria da Travessa. O uso de máscara é obrigatório.

Convidada pelo Casapark para inaugurar a programação do Espaço Casa, Magnólia Costa é doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo, ensaísta, tradutora, crítica de arte, curadora e professora de história da arte. Lecionou no Museu de Arte Moderna de São Paulo entre 2001 e 2021, onde coordenou o Setor de Pesquisa e Publicações (2008-10) e foi diretora de Relações Institucionais (2011-8).

Seu livro mais recente é Nicolas Poussin: Ideia da paisagem, publicado pela Edusp em 2020 e premiado pela ABEU como melhor livro de Linguística, Letras e Artes. É fundadora da plataforma de ensino a distância que leva seu nome, ativa desde 2019 e certificada com o selo DNA USP de inovação. Sobre o tema que abordará em sua fala, Magnólia comenta que a Semana de 22 é considerada o evento inaugural do modernismo brasileiro. Tendo sido realizado em São Paulo e financiado por membros da elite cafeeira, esse evento costuma ser abordado pela perspectiva paulista. “Neste encontro, discutiremos as ideias modernas em outras regiões do Brasil apontando para o seu legado na arte, na literatura e na música”, explica.

Espaço Casa

Junto com o Espaço Itaú de Cinema, a Galeria Casa e a Livraria da Travessa, o Espaço Casa faz parte de uma ação do Casapark em oferecer ao público opções diferenciadas de lazer, entretenimento e cultura para os públicos de todas as idades. Com capacidade para receber até 150 pessoas, o Espaço Casa foi idealizado como um espaço híbrido, onde serão realizados movimentos culturais nas áreas de literatura, teatro, música e artes plásticas como lançamentos de livros, palestras, cursos, oficinas, apresentações musicais e teatrais.

Serviço:

Talk| O modernismo de São Paulo e além de 22

Por | Magnólia Costa – professora de História da Arte

Quando | 10 de fevereiro, quinta-feira, às 19h

Onde | Espaço Casa – Mezanino da Livraria da Travessa – Casapark

Inscrições |shopping.casapark.com.br

Vagas | 100

Entrada | Gratuita

Classificação indicativa | Livre para todos os públicos

Endereço | SGCV Lote 22, Brasília – DF

Contatos | +55 (61) 3403-5300

@casapark

O uso de máscaras é obrigatório em todas as áreas do shopping

