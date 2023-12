‘O Cientista Perdido’ faz show de despedida neste sábado (16)

Artista, que faz uma versão abrasileirada de synth pop se despede de Brasília em sessão única no Teatro Mapati

O Teatro Mapati recebe, no sábado (16), às 19h30, show do projeto ‘O Cientista Perdido’, do músico brasiliense Rodrigo Saminêz. A apresentação é uma despedida que o artista faz de Brasília, já que está de mudança para a cidade de São Paulo. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

O Cientista Perdido é um projeto que explora provocações de sentimentos pouco convencionais e traz a catarse coletiva como chave para interpretá-los. Seu último trabalho que reúne composições inéditas é o EP “Corpo no Infinito (2021)”, que apresenta músicas que abordam a ansiedade e a construção de uma narrativa que parte do pessoal e se torna coletiva.

A sonoridade explorada por Rodrigo Saminêz em O Cientista Perdido mistura indie, lo-fi, rock alternativo e synthpop. “Minhas últimas músicas são sobre trazer pra perto o que e quem nos faz bem e reinterpretar, nem que por 20 minutinhos, o apocalipse que acontece dentro e fora da gente”, resume o músico.

O artista já trabalha em um novo álbum, com lançamento previsto para o próximo ano, que mergulha em temas relacionados aos seus diversos amores possíveis e impossíveis na vivência LGBTQIAP+. A negação do amor, a ansiedade em construir intimidades, ghosting, autopreservação e o estabelecimento de limites na relação com o outro estarão presentes no lançamento.

Serviço

Show ‘O Cientista Perdido’, de Rodrigo Saminêz

16 de dezembro, às 19h30

Ingressos no Sympla

Mais informações: @ocientistaperdido