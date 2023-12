Numanice é destaque da Agenda Brasília. Confira os eventos do fim de semana

Fim de semana em Brasília conta ainda com gravação de DVD, show sertanejo, evento solidário, palestra religiosa e muito mais

Enfim, o Numanice em Brasília!

A capital federal vai receber, neste sábado (9), o Numanice, projeto que deu ainda mais destaque à carreira da Ludmilla. Serão muitas horas de show com vários pagodes autorais e sucessos de outros artistas, além de, claro, músicas que marcam a trajetória da cantora. E para ficar melhor, tem setor open bar! Ainda há ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 190.

Numanice

Sábado, 9 de dezembro

A partir das 14h

No estádio Mané Garrincha

Classificação: +18

+infos: @ludmillanumanice @r2com.vc

Gravação de DVD de Clayton & Romário

Os irmãos Clayton & Romário vão fechar o ano com a gravação de um novo audiovisual. Os artistas escolheram Brasília para isso e, neste sábado (9), o projeto será eternizado no Ginásio Nilson Nelson, a partir das 21h. Os cantores Nattan e Simone Mendes farão participações especiais no DVD. Ingressos a partir de R$ 95 no site da R2.

Clayton e Romário

Gravação de DVD

Sábado, 9 de dezembro

A partir das 20h

No Nilson Nelson

+infos: @r2com.vc

Classificação: +18

MC Dricka e Jerry Smith no Deboxe

As marcas de som automotivo Deboxe Brasília, Estilo DUB, AbelVolks e JetParty realizam, neste sábado (9), o Encontro Automotivo Solidário. O evento, que terá os funkeiros MC Dricka e Jerry Smith como atrações principais, tem como objetivo arrecadar alimentos para instituições sociais do Distrito Federal. A festa será realizada no Pavilhão do Parque da Cidade, a partir das 21h, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encontro Automotivo Solidário

Sábado, 9 de dezembro

A partir das 21h

No Pavilhão do Parque da Cidade

Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na Bilheteria Digital e doação de 1kg de alimento não perecível

Programação e mais informações: (61) 9 9314-0533 / @encontroautomotivosolidario, @savamamulengo e @seturdf

Brasília Trends Fashion Week

Com a temática “Moda inclusiva e plural”, a 4ª edição do Brasília Trends Fashion Week (BTFW) será realizada de hoje (8) a domingo (10), no Sesc Guará. A empresária, atriz e ativista Luíza Brunet é a madrinha do evento, que tem entrada franca. As passarelas e a programação darão visibilidade para iniciativas de capacitação de mulheres em estado de vulnerabilidade, inclusão, diversidade de etnias e de referências culturais, além de debater sobre temas de relevância como o tráfico de pessoas, trabalho escravo e trabalho infantil.

Brasília Trends 2023

Dias: 8, 9 e 10 de dezembro de 2023

Sempre a partir das 10h

No Sesc do Guará – QE 04 Área Especial, Guará I

Entrada: um quilo de alimento não perecível

Programação e mais informações: site / @brasiliatrends_oficial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasília Trends Fashion Week (@brasiliatrends_oficial)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Padre Patrick

Fenômeno nas redes sociais entre aqueles que buscam mensagens de fé de forma leve e bem-humorada, o Padre Patrick apresenta o show Fora da Caixinha em Brasília nesta sexta-feira (8), no Teatro dos Bancários (314/315 Sul). No evento, o capixaba promete levar ao público reflexões sobre a verdadeira felicidade e abordar assuntos ligados ao relacionamento das pessoas com Deus. A sessão ainda disponível começa a partir das 22h15. Ingressos a partir de R$ 50 no site Ingresso Digital.

‘Fora da Caixinha’, com Pe. Patrick

Sexta-feira, 8 de dezembro

A partir das 22h15

No Teatro dos Bancários (314/315 Sul)

Ingressos a partir de R$ 50 no site Ingresso Digital

Classificação: livre

+infos: @giralprojetos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

George Henrique e Rodrigo

A dupla George Henrique & Rodrigo faz show na Worlld Brasília neste sábado (9)! A festa começa a partir das 21h e conta ainda com shows de Murilo & Benício e DJ Vinny. Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GH&R

Sábado, 9 de dezembro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 50 no Sympla

Classificação: +18

+infos: (61) 98383-3939

Segunda edição da Hiato

A segunda edição da festa Hiato será realizada nesta sexta-feira (8), no Mezanino. Abraçando uma proposta que reúne house music e diversidade de público, o evento reúne artistas do DF e de outras regiões do país. Hoje, quem toca são os DJs Nat Valverde e Bruno Moutinho, de São Paulo-SP, e Nicoly, de Belo Horizonte-MG. Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital.

Festa Hiato

Sexta-feira, 8 de dezembro

A partir das 22h

No Mezanino – Torre de TV de Brasília

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Censura: 18 anos

Mais informações: @meza.nino / @festa.hiato