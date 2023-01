Novo espetáculo do Mundo Bita abre sessão extra em Brasília

Horário da nova sessão é 11h, no domingo (15), no teatro da Unip

Com o bigode laranja mágico do Bita, as crianças são transportadas a um mundo de fantasia. Este é o pontapé inicial para o novo show do Mundo Bita: “A semente da diversão é a imaginação”. A temporada estreia em Brasília com apresentações nos dias 14, às 17h e 15 de janeiro, às 11h (sessão extra) e 16h, no Teatro da Unip. O espetáculo tem o objetivo de incentivar as crianças e suas famílias a explorarem esse mundo maravilhoso da criatividade, com muita música e alegria.

A viagem por novas descobertas e sentimentos é um dos pilares essenciais da animação, que foi originada em 2011 nos estúdios da Mr.Plot, no Recife, por Chaps, cantor e criador do personagem. Este tema também tem sido amplamente destacado em “Imagine-se”, primeira série animada do fenômeno brasileiro. Atualmente, o canal conta com mais de 13 bilhões de views e 10 milhões de inscritos no YouTube.

O espetáculo, com cerca de 70 minutos de duração, tem um repertório de 20 canções, contemplando todos os álbuns da animação. Entre as novidades, “O Amor é tudo de bom”, criada por Chaps e pelo rapper Emicida, e “O Amor da Adoção”, música que teve a participação de Bituca, o querido padrinho do Mundo Bita, Milton Nascimento. Os clássicos “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari” não poderiam ficar de fora!

No palco, a turminha composta por Dan, Lila, Tito, e, claro, Bita, se transporta para um mundo de grandes descobertas. A personagem Flora, cantora e apresentadora do espetáculo, é quem comanda a aventura repleta de emoção e coragem. Pepe e Pipa, os Plots que moram com o Bita na Galáxia da Alegria, fazem uma participação especial através do telão.

“O show traz diversas novidades, como a estreia da Tina nos palcos, personagem muito amada, que vem fazendo parte do conteúdo Mundo Bita cada vez mais. Ela é prima do Dan e apareceu pela primeira vez no clipe “Parabéns do Bita”, em 2016. Com tanto carisma, já protagonizou diversas produções e ganhou um papel importante na nova série “Imagine-se”, conta Chaps.

Outra novidade é a presença do Porquinho, que chega para dividir o palco com outras figuras que as crianças amam, como o Dinossauro, o Caranguejo, a Vaquinha e a Girafa.

A programação completa dos eventos está no site mundobita.com.br/eventos e na agenda do Mundo Bita no Facebook.

Confira o repertório de “A semente da diversão é a imaginação”:

Imagine-se

O Porquinho

Chuá-Tchibum

Lá no Galinheiro

Palco de Brinquedos

Canção pro Universo

Viajar pelo Safari

Esplêndida Fauna

Coragem

Eu Quero Ver Você Me Pegar

Mãe Música

Meu Pequeno Coração

A Diferença É o que nos Une

Todo Mundo Chora

Para Papar

Feito Jacaré

O Amor É Tudo de Bom

O Amor da Adoção

Dinossauros

Fazendinha

Sobre O Mundo Bita

O Mundo Bita ganhou vida em 2011 nos estúdios da Mr.Plot, produtora de conteúdo fundada no Recife (PE) por Chaps (cantor e criador do personagem) e seus sócios João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida, todos pais. Em onze anos, os mais de 100 clipes autorais lançados ultrapassam 13 bilhões de visualizações no Youtube, o álbum “Bita e a Natureza” foi indicado ao 19º Grammy Latino de Melhor Álbum Infantil e coleciona diversas premiações, como discos de platina duplo e discos de ouro.

As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Entre as situações vivenciadas pelas personagens estão trabalho em equipe, brincadeiras imaginativas, atitudes de perseverança e adoção de estratégias apropriadas à faixa etária para superar obstáculos.

Serviço

Estreia de “A Semente da Diversão é a Imaginação”, novo show do Mundo Bita

Datas: sábado e domingo, 14 e 15 de janeiro

Horários: sábado, 17h; domingo, 11h e 16h

Local: teatro da Unip, 913 Sul

Ingressos a partir de R$ 40 na Bilheteria Digital