Embaixada da França promove o evento “Noite das ideias”

Evento internacional anual dedicado à livre circulação das ideias e dos saberes, a edição brasileira da Noite das Ideias deste ano celebra o tema “Mais próximos!”. O encontro on-line será no dia 28 de janeiro, a partir das 19h até 23h, em três cidades do país: Brasília, Porto Alegre e Belém.

6 a edição mundial, 2 a no Brasil

A Noite das Ideias é organizada pela Embaixada da França no Brasil, em parceria com o Institut Français de Paris, a Rede das Alianças Francesas no Brasil e parceiros locais. A primeira edição brasileira, em 2020, foi um momento de reflexão importante sobre “A floresta, ser vivo, hoje”. Neste ano socialmente tão particular, o tema escolhido para as discussões foi “Mais próximos!”.

Essa noite de debates e apresentações artísticas convida à reflexão coletiva sobre a maneira de nos aproximarmos uns dos outros e de imaginar um futuro melhor, com espaços públicos e sociedades mais inclusivas e acolhedoras.

Cruzando fronteiras e superando fusos horários

Enquanto a crise sanitária da COVID-19 limita os grandes encontros e os deslocamentos internacionais, o Instituto francês oferece uma experiência digital inédita: 24 horas ininterruptas de noites e ideias . A programação será transmitida gratuitamente em streaming. Em diversas regiões do planeta, mais de 200 “Noites das ideias” serão organizadas em países como Finlândia, África do Sul e Peru, passando por cidades como Beirute, Seul e Nova York.

Também no Brasil, a Noite das Ideias propõe um momento de reflexão criativa com cidadãos, intelectuais, profissionais da saúde, da gastronomia, escritores, fotógrafos e pesquisadores para dialogar sobre desafios de cunho filosófico, sociológico, ecológico e cultural. As identidades pan-amazônicas em Belém (em transmissão simultânea com a Guiana Francesa), as culturas transfronteiriças e o mundo digital em Porto Alegre (em transmissão simultânea com o Uruguai), as questões arquiteturais, urbanísticas e migratórias em Brasília (em transmissão simultânea com França Metropolitana) estarão no centro dessa Noite das Ideias que busca aproximar os territórios, as culturas e os povos. Além dos debates, o evento on-line também apresenta música, teatro e artes plásticas.

A Noite das Ideias é aberta ao público, com acesso gratuito. Para participar, não é necessário se inscrever, basta acessar os links da programação. A lista com todos os participantes será atualizada na página FaceBook do evento e no site www.debatesideias.com.br .

Para conhecer a programação de outros países e acompanhar as 24 horas de transmissão em streaming a partir das 5h da manhã de quinta-feira, dia 28, até às 5h da manhã de sexta-feira, horário de Brasília: https://www.lanuitdesidees.com/