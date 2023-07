No espetáculo “Set”, Thabata Lorena apresenta seu olhar para o futuro

Centrado na performance e em seu novo álbum, show fica em cartaz nos dias 28, 29 e 30 no Teatro Paulo Autran, em Taguatinga

Thabata Lorena apresenta o espetáculo “Set”, uma visão inspiradora para o futuro, com foco em sua performance e nas músicas de seu novo álbum. O show é apresentado nos dias 28, 29 (às 20h) e 30 (às 18h), no Teatro Paulo Autran, em Taguatinga, com entrada gratuita.

Em “Set”, Thabata compartilha seus sonhos, amores, cores favoritas, vida e história por meio de uma fusão de música, performance e artes visuais. Ela une elementos diversos, desde orquestra até trap, do clássico ao popular, em um desfile de alegorias que apontam para um Nordeste futurista e para a música urbana.

O espetáculo marca uma virada na carreira de Thabata, apresentando sete músicas inéditas de seu próximo álbum, com lançamento previsto para agosto. “Set” traz a música para o teatro, e permite que o público aprecie a estética e os símbolos presentes nas composições de Thabata.

Com uma abordagem multilinguagem, o espetáculo combina dança, expressão corporal e elementos inspirados na cultura do bumba meu boi, tradição do Maranhão, estado de origem da artista. Thabata destaca a figura da vaca como protagonista, simbolizando os mistérios da vida e trazendo à tona discussões femininas.

A artista reforça a importância do mês de julho, em comemoração à luta e a intelectualidade das mulheres negras, oferece ao público uma experiência sensorial transcendente para romper barreiras e convida a periferia para os teatros de forma acolhedora. “Ocupar e resistir com arte nesses espaços historicamente negados à periferia é um ato político importante”, destaca a artista.

Em seu novo espetáculo, Thabata conta com uma equipe talentosa, incluindo Ana Quintas, na iluminação, Anibal Alexandre (VJ Nibêra), na videografia e Jonathan Andrade, na direção de cena.

Influências

O afrofuturismo é um elemento vital para Thabata e dá o tom em “Set”, trazendo uma estética brasileira para o rap. Para a artista, “quando artistas negros conseguem viabilizar sua arte, isso traz uma sensação de liberdade e promove um futuro mais promissor”.

A periferia desempenha um papel fundamental na cultura e influencia o mercado artístico. Neste sentido, Thabata enfatiza a importância de reconhecer e valorizar a criatividade periférica. “A arte produzida nesses locais estabelece tendências para a próxima década”, conclui.

SERVIÇO

Espetáculo “Set”, de Thabata Lorena

Dias 28 e 29 de julho, às 20h, e 30 de julho, às 18h

Teatro Sesc Paulo Autran (Setor B Norte, CNB 12, Área Especial 2/3 – Taguatinga)

Entrada gratuita pelo Sympla (sympla.com.br/evento/espetaculo-set/2071649)

Classificação indicativa: 14 anos

Instagram: instagram.com/thabata.lorena