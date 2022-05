Nenhum de Nós, Tati Portela, Chimarruts, shows de dança e stand up agitam palco da Expotchê

Tradicional feira da cultura gaúcha acontece de 3 a 12 de junho; Tholl trupe circense, Tchê Guri, dentre outras bandas, também se apresentam

Juntamente com a chegada do frio, a maior feira de artigos do sul realizada fora do Rio Grande do Sul está de volta a Brasília. A 29ª edição da Expotchê chega à capital no dia 3 de junho e vai até o dia 12, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O evento, além de reunir diversos produtos da cultura e gastronomia gaúcha, também conta com a apresentação de vários artistas e bandas musicais.

Além de desfrutar do circuito de estandes de expositores gaúchos, com artesanato, comidas e bebidas, tradicionalmente, a Expotchê conta com uma programação dedicada à valorização e promoção da cultura gaúcha. Este ano, se apresentam na feira a banda Nenhum de Nós; Tati Portela; Grupo Tholl, trupe circense de Pelotas; a banda Chimarruts; Grupo de Danças Coração Gaúcho; o grupo musical Cancioneiros do Planalto; o Grupo de Danças Sinuelo da Saudade; o grupo Tchê Guri; o Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha; o grupo Peão Farrapo e o músico Luiz Kur se apresenta juntamente com o Trio Migrante. A programação conta ainda com o show humorístico do artista Gaudêncio Sincero.

A feira fica aberta de segunda a sexta, das 16h às 23h; e aos sábados e domingos, das 11h às 23h. Os ingressos custam R$ 25,00 a inteira; e R$12,50 a meia entrada. Todos os dias, na primeira hora, a entrada é franca, e quem estiver pilchado, ou seja, vestido a caráter, com a vestimenta gaúcha, também não paga para entrar.

Atrações para todos os gostos

Nenhum de Nós: Figurinha marcada e sempre presente na Expotchê, a banda completou em outubro de 2021, 35 anos de carreira, tendo superado a marca de 2 mil shows. Com 17 discos, 3 DVDs e 22 EPs lançados, a banda recebeu inúmeros prêmios, amplo reconhecimento de público e de crítica, e possui uma imensa legião de fãs no Brasil e na América Latina. Entre os maiores sucessos da banda estão: “Camila Camila”, “Astronauta de Mármore”,“Vou Deixar Que Você Se Vá” , “Paz e Amor”, “Da Janela”, “Você Vai Lembrar de Mim”, “Amanhã ou Depois” e “Eu Não Entendo”.

Chimarruts: Banda brasileira de reggae, formada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul no ano de 2000. Entre seus sucessos estão: “Versos Simples”, “Se for embora”, “Meu Erro” e “Do Lado de Cá”. Atualmente a Chimarruts trabalha a turnê do seu quinto disco de estúdio “A diferença”, trazendo canções que vêm para embalar a comunhão das diferenças e dedicado a todos que lutam por um mundo mais justo, humano e menos preconceituoso.

Tati Portela: A cantora ficou nacionalmente conhecida como vocalista da Chimarruts. A banda surgiu em 2000, já emplacando músicas que falavam de paz e amor. Gravou 5 CDs e 1 DVD ao vivo. Participou de grandes programas de TV e teve suas músicas veiculadas em trilhas de novelas. A banda fez shows em todo o Brasil e em 2011 participou do Pop Music Festival ao lado de Ziggy Marley e Shakira. Em 2016, paralelo ao trabalho da Chimarruts, Tati Portella dá o start “oficial” a sua carreira solo, tendo seu lançamento em 2017, na abertura do show do Coldplay em Porto Alegre. Em 2019 estreia seu primeiro disco solo, chamado “Impermanência”. Junto da carreira de artista, cantora e compositora, o trabalho social e o envolvimento com instituições de caridade sempre se fizeram presentes na vida da Tati.

Tholl, trupe circense: Criado em 1987, o Grupo Tholl se destaca por aliar a estética dos novos circos (com figurinos, efeitos de luz, visagismo) com a arte circense tradicional. O espetáculo repleto de fantasia e lirismo e claro muita acrobacia do chamado novo circo é o que o público pode esperar nessa montagem criada especialmente para a Expotchê deste ano. Bachilli leva para o palco, cenas, figurinos e músicas dos seis espetáculos apresentados pelo grupo no decorrer de seus 20 anos. Em cena, 9 artistas se revezam em uma apresentação cheia de emoções. Com figurinos coloridos e alegres, os artistas da trupe pelotense querem fazer de 20 anos, um ato de celebração junto ao público.

Grupo Peão Farrapo: Criado em março de 2018, partiu de um grupo de amigos gaúchos que se conheceram em um costelão. A maioria dos integrantes integra o efetivo do Exército Brasileiro. O nome escolhido foi em função da música “Peão Farrapo” do Grupo os Garotos de Ouro, um clássico da música tradicionalista gaúcha.

Tchê Guri: Banda brasileira de tchê music, o grupo surgiu em 11 de abril de 1990, idealizado pelos irmãos Vargas. No ano seguinte, o grupo realizou uma turnê pelas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em 1993, foi lançado o primeiro álbum do conjunto, intitulado Primeiro. O Tchê Guri foi a primeira banda gaúcha a ocupar um espaço na mídia nacional. Em 1997 as rádios FM de todo o Sul descobriram a música “Guria”, sendo esta a primeira de um grupo regional a tocar neste tipo de emissora.

Gaudêncio Sincero: O bagual Gaudêncio é como aquele seu parente mais grosso que dedo destroncado. Gaudêncio é um legítimo habitante do campo, figura típica do Rio Grande do Sul. Mais grosso que dedo destroncado, e com a paciência mais curta que chute de porco. Com todas essas “qualidades” sendo exibidas nos palcos e nos vídeos divulgados no YouTube; Instagram e pelo Whatsapp, o personagem ganhou destaque e o carinho do público. No Stand Up Bagual do Gaudêncio Cris Pereira entrega ao público uma apresentação muito engraçada, que remete aos modelos mais antigos do humor de salão. Um espetáculo fundamentado em piadas e histórias que fazem com que o público se identifique com o personagem, ao lembrar de parentes, amigos e conhecidos.

Horários dos shows:

03/06 – sexta-feira

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

21h – Nenhum de Nós – PALCO PRINCIPAL

04/06 – sábado

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha – Juvenil, Adulto e Veterano – PALCO REGIONAL

18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

21h – Tati Portela – PALCO PRINCIPAL

05/06 – domingo

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO PRINCIPAL

16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade – CTG PADF – PALCO PRINCIPAL

18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

21h – Show Grupo Musical Cancioneiros do Planalto – PALCO PRINCIPAL

06/06 – segunda-feira

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO PRINCIPAL

21h – Show Grupo Musical Coração Gaúcho – PALCO PRINCIPAL

07/06 – terça-feira

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

21h – Show Humorístico – Gaudêncio Sincero – PALCO PRINCIPAL

08/06 – quarta-feira

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

21h – Chimarruts – PALCO PRINCIPAL

09/06 – quinta-feira

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

21h – Tchê Guri – PALCO PRINCIPAL

10/06 – sexta-feira

18h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

19h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO PRINCIPAL

11/06 – sábado

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

16h – Grupo de Danças do CTG Estância Gaúcha – Juvenil, Adulto e Veterano – PALCO PRINCIPAL

18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

21h – Peão Farrapo – PALCO PRINCIPAL

12/06 – domingo

14h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO PRINCIPAL

16h – Show Grupo de Danças Sinuelo da Saudade – CTG PADF – PALCO PRINCIPAL

18h – Grupo Tholl – Trupe Circense de Pelotas – RS – PALCO REGIONAL

20h – Show Grupo de Danças Coração Gaúcho – PALCO REGIONAL

21h – Luiz Kur e Trio Migrante – PALCO PRINCIPAL

Serviço

29º Expotchê

Data: 3 a 12 de junho de 2022

Horário: Segunda a sexta, das 16h às 23h; aos sábados e domingos das 11h às 23h.

Onde: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Entrada: R$25,00 a inteira e R$12,50 a meia-entrada.

Todos os dias na primeira hora a entrada é franca. Crianças até sete anos não pagam.

Realização: Rome Eventos

Saiba mais em: https://expotche.com.br/