Boletim médico noticia evolução no quadro clínico de Kayky Brito

O ator, que foi atropelado no último fim de semana, segue sedado e com ventilação mecânica.

Amores, olha que ótima essa notícia que acabo de receber. Há pouco, o Hospital Copa D’Or, divulgou um novo boletim, com as atualizações sobre o quadro clínico do ator Kayky Brito, que foi atropelado no último fim de semana, e, felizmente, desta vez as notícias são positivas.

No informativo, os médicos afirmam que, apesar do ator ainda estar sedado e com ventilação mecânica, ele tem apresentado alguns sinais de melhora evolutiva.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva”, notificou o hospital.