Na Praia chega à reta final

Penúltimo fim de semana do festival vai ter MPB, rap, música baiana e sertanejo, além das atrações no feriado

Após dois meses de shows, cultura e lazer na capital, o Na Praia Festival chega à reta final. No próximo fim de semana, o penúltimo da temporada 2022, há muitas atrações de rap, entre elas Planet Hemp e Gabriel, O Pensador.

Na próxima sexta-feira (2), além de Gabriel, O Pensador, tem mpb e pop rock com Lulu Santos; no sábado (3), sobem ao palco Planet Hemp e BaianaSystem; no domingo, encerram o fim de semana os recém-anunciados Matheus e Kauan.

Atrações do feriado

O feriado de 7 de setembro também vai ser de muita música. Na véspera, dia 6, tem pagode com os pratas da casa Di Propósito, além do Dennis DJ e de sua filha Tilia.

Já no feriado em si, é dia dos DJs internacionais Armin Van Buuren e Kaskade agitarem a praia de Brasília.

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos somente pelo app R2 com.vc, pelo site r2.com.vc, na bilheteria no local do evento e no concierge no Mané Mercado