Na Praia anuncia mudanças no line-up

Organizadores confirmaram show de Matheus e Kauan no dia 4 de setembro; Jorge Ben não vai mais se apresentar

O Na Praia confirmou, nesta terça-feira (16), que haverá mudanças na grade de shows do festival. A dupla Matheus e Kauan foi anunciada, enquanto o show de Natiruts mudou de data e o de Jorge Ben Jor foi cancelado.

Matheus e Kauan se apresentam no dia 4, num domingo. Até então, é a única atração confirmada para o dia. Natiruts tocaria na mesma data, mas os organizadores remanejaram o show da banda para o dia 11, no encerramento do festival.

Desta forma, no dia 11, tem Natiruts e Marina Sena. Jorge Ben se apresentaria neste dia, mas não fará mais o evento “por questões de logística” dele próprio, afirma a R2, organizadora do Na Praia.

Quem já comprou os ingressos para o Natiruts terá a entrada automaticamente transferida para o dia 11 de setembro e, caso não consiga ir na nova data, pode pedir o reembolso. O ingresso para Jorge Ben Jor e Marina Sena também continua válido, mas é possível cancelar e pedir remebolso, uma vez que o cantor não irá se apresentar.