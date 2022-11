Musical ‘Beatles num Céu de Diamantes’ volta aos palcos com apresentação única em Brasília

Espetáculo marcado para 21 de janeiro já foi visto por mais de 1 milhão de espectadores

Com mais de 14 anos de sucesso, o aclamado e premiado musical ‘Beatles Num Céu de Diamantes’ volta aos teatros, após três anos longe dos palcos. O espetáculo chega a Brasília para única apresentação, em 21 de janeiro, às 21h, no Centro De Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos já estão disponíveis no site da bilheteria digital (www.bilheteriadigital.com.br)

A montagem, dos renomados diretores Charles Möeller & Claudio Botelho, está em cartaz desde 2008 e é um fenômeno teatral, com grande reconhecimento do público e da crítica. Já foi visto por mais de 1 milhão de espectadores em 22 temporadas por diversas cidades do Brasil e também no exterior, em Lyon, na França. Em Brasília, a produção é da OhArtes!.

Ganhador do Prêmio Shell (Arranjo Musical e Conjunto da Obra) e do Prêmio Contigo de Teatro (Melhor Espetáculo Musical Nacional), é o espetáculo de Teatro Musical há mais tempo em cartaz no Brasil e foi classificado pela crítica como “um dos maiores sucessos teatrais dos últimos anos”.

O espetáculo é uma revista musical e traz uma emocionante visão teatral sobre um dos mais importantes marcos da música mundial: a obra dos Beatles. Em elenco composto por atores, cantores e músicos encenam mais de 50 canções, entre clássicos e ‘lado b’, do inesquecível e mítico quarteto de Liverpool.

O roteiro, sem nenhum texto falado, evidencia a música como a grande protagonista e apresenta diversas pequenas histórias e situações interpretadas em cada canção, por meio de números arrebatadores. As músicas, com suas letras originais em inglês, foram rearranjadas para a linguagem do Teatro Musical e agrupadas em temas centrais, como: o sonho, a fuga, a descoberta, os encontros, a decepção, o amadurecimento e a volta.

Sucessos como “Lucy in the Sky with Diamonds”, “Yesterday”, “Hey Jude”, “Let it Be”, “Help”, “Come Together”, “Here Comes the Sun”, “Something”, “Yellow Submarine” e “Strawberry Fields Forever”, e muitos outros, fazem parte do repertório. Com uma proposta cênica lúdica, a montagem não traz uma biografia da banda ou números no estilo “cover” e sim uma deliciosa viagem pelas canções e o que elas trazem ao nosso imaginário.

ELENCO: Analu Pimenta, Chris Penna, Estrela Blanco, Fabrício Negri, Gabi Porto, Rodrigo Cirne e os músicos André Guerra, Lui Coimbra e Tony Lucchesi.

Direção: Charles Möeller

Direção Musical: Claudio Botelho

Roteiro: Charles Möeller, Cristiano Gualda e Jules Vandystadt

Arranjos instrumentais: Delia Fischer

Arranjos Vocais / Arranjos Adicionais: Jules Vandystadt

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Figurinos: Carol Lobato

Direção de Produção: Carla Reis

Produção local: OHArtes!

SERVIÇO:

BEATLES NUM CÉU DE DIAMANTES

Local: Centro De Convenções Ulysses Guimarães

Local: Dia 21 de janeiro (sábado)

Horário: 21h

Duração: 90 minutos

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: livre