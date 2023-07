Música no Jardim volta a oferecer samba e choro

Programação desta semana começa na sexta (7) e vai até domingo (9), com Chorando Baixinho, Karla Sangaletti, Carol Nogueira e Victor Angeleas

No mês de julho, a programação musical do Conjunto Nacional volta a receber artistas de samba e choro, ritmos genuinamente brasileiros. Nesta semana, o Música no Jardim inicia na sexta-feira (7) e se estende até o domingo (9). Os shows ocorrem no Jardim Urbano, localizado na área aberta do 3º piso do shopping, com acesso livre e entrada gratuita.

Na sexta-feira (07/07), das 12h às 15h, o grupo Chorando Baixinho se apresenta no espaço. Também no dia 7 de julho, das 18h às 20h, a cantora Karla Sangaleti traz o melhor do samba para agitar o Jardim Urbano.

No sábado (08/07), das 13h às 16h, é a vez da cantora Carol Nogueira realizar seu show no Conjunto Nacional. Fechando a programação musical, no domingo (09/07), Victor Angeleas e banda agitam o espaço aberto das 12h às 15h.

Serviço

Música no Jardim

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

De sexta (7) a domingo (9)

Mais informações em: https://www.conjuntonacional.com.br/