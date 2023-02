Mundo Bita traz novo espetáculo a Brasília

O musical conta a aventura de Bita e seus amigos Lila, Dan e Tito. É nos dias 4 e 5 de março

O Mundo Bita retoma a montagem teatral do musical “Bita e a Imaginação que Sumiu” e vem a Brasília nos dias 4 e 5 de março (sábado e domingo). A apresentação ocorre no Teatro Unip (913 Sul).

A montagem se apropria da técnica transmídia e da linguagem multiplataforma, além de apresentar uma dramaturgia construída exclusivamente para o teatro, com 10 músicas autorais, divertidas e educativas, que já fazem sucesso na internet. O musical conta a aventura de Bita e seus amigos Lila, Dan e Tito. Na Galáxia da Alegria, entre o Planeta Música e o Planeta Circo, está o maravilhoso Mundo Bita. Lá, moram o Bita e os Plots, pequenos seres verdes alienígenas. Nesse lugar tudo é movido a um combustível especial: imaginação. Um dia os Plots percebem a inesperada falta deste ingrediente no reservatório do planeta. Cabe ao protagonista viajar para a Terra com seus amigos na tentativa de solucionar a questão.

“Bita e a Imaginação que Sumiu” é fruto de uma parceria entre a empresa criadora dos personagens, Mr.Plot, e a Gávea Filmes, produtora de cinema e teatro. “Conheci os personagens em 2017, quando idealizamos a montagem que já percorreu teatros no Rio e SP. Agora graças ao projeto Diversão em Cena, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio da ArcelorMittal, faremos uma turnê pelo país”, diz Bianca de Felippes, que produz o espetáculo em parceria com Gabriel Bortolini.

Serviço:

“Bita e a Imaginação que Sumiu”

Data: 4 e 5 de março de 2023 (sábado e domingo)

Horários: dia 4, 15h e 17h | dia 5, 11h30 e 16h

Local: Teatro Unip – 913 Sul

Ingressos a partir de R$ 40 na Bilheteria Digital. Crianças de colo até 2 anos não pagam