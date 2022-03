Mostra no CCBB investiga a imagem da bruxa ao longo da história do cinema

A mostra Mulheres Mágicas – Reinvenções da Bruxa no cinema, que acontece de 9 a 20 de março, no centro cultural banco do brasil Brasília

Através de 23 sessões, será possível conhecer como essa personagem tão diversa tem sido concebida por diferentes realizadores cinematográficos desde os primórdios do cinema até os dias atuais.

Com curadoria da pesquisadora Carla Italiano, serão exibidos 25 filmes – 13 longas e 12 curtas-metragens – de vários países e gêneros, com destaque para obras de realizadoras mulheres. Para aprofundar e refletir sobre o tema, será realizado um ciclo de debates online com convidados(as) nacionais e internacionais e uma masterclass com a célebre feminista italiana Silvia Federici. Haverá ainda sessão infantil e sessão com acessibilidade, além da exibição de

um recorte da programação on-line. A classificação indicativa vai de Livre a 16 anos – ver programação. Para as exibições presenciais, haverá cobrança de ingressos a R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). A programação on-line é inteiramente gratuita.

Logo na sessão de abertura, no dia 9 de março, quarta-feira, às 19h30, será exibido o filme “Suspiria”, de 1977, um clássico do terror, responsável pelo culto em torno do cineasta italiano Dario Argento. A sessão será apresentada pela pesquisadora Lila Foster e a curadora da mostra Carla Italiano.

A mostra terá ainda exibição ao ar livre da obra-prima “O Mágico de Oz”, de Victor Fleming, 1939, para toda a família. Confira a programação completa em www.bb.com.br/cultura .