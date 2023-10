Mil atletas participam de corrida no Parque da Cidade

Prova alusiva à campanha Outubro Rosa fez parte das comemorações pelos 45 anos de um dos locais de lazer mais procurados pelo brasiliense

Aproximadamente mil atletas participaram da corrida especial gratuita que faz alusão ao Outubro Rosa na manhã deste domingo (29) no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. Com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), a prova de 5km percorreu pelo anel externo do parque. Essa foi mais uma das atividades propostas na programação de aniversário do maior parque urbano da América Latina.

Pamella da Silva, 30 anos, foi a primeira colocada na competição, com o tempo de 21 minutos e 38 segundos. “Eu treino a semana inteira. A corrida foi muito boa por ser voltada para o público feminino. A gente se sente mais destacada. E aqui o foco somos nós. É importante essa conscientização porque quando o diagnóstico é cedo, aumentam as chances de cura”, defendeu.

O aposentado Adauto Andrade, 86 anos, fez questão de participar da corrida para reforçar os benefícios da prática de esportes na prevenção de doenças. “A minha alegria é estar na ativo aos 86 anos. O meu conselho é que as pessoas participem, se exercitem e façam uma atividade física porque esse é o remédio que qualquer médico vai receitar”, afirmou.

“O esporte também é saúde e estamos comemorando o mês do Outubro Rosa, de conscientização sobre o câncer de mama. Onde tiver essas ações, a Secretaria da Mulher estará presente. Esporte é saúde”, pontuou a secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira, que também participou e concluiu o percurso de 5 km.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, reforçou as ações de bem-estar promovidas à população do DF. “O Parque da Cidade respira saúde e esse é nosso propósito: fazer com que as pessoas pratiquem esporte e sejam alertadas na prevenção do câncer”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília