Mezanino da Torre de TV recebe exposição da Nós Galeria, de São Paulo

Mostra A Mão Reflexiva – gesto e pensamento nas práticas contemporâneas, conta com trabalho de 11 artistas brasileiros. A exposição fica até fevereiro e pode ser vista por uma taxa de R$ 10,00 de acesso de terça a domingo, das 10h às 20h

Localizado no primeiro andar da Torre de TV, no Eixo Monumental, o projeto Mezanino une música, arte e gastronomia em um único espaço, onde é totalmente vazado e espelhado, com uma vista em 360º do centro de Brasília.

Inaugurado em novembro de 2021, o Mezanino, junto com o Banco de Brasília (BRB), com a Corretora Seguros BRB e a Financeira BRB, está recebendo sua primeira exposição “A Mão Reflexiva – gesto e pensamento nas práticas contemporâneas”, da Nós Galeria, de São Paulo, sob curadoria da artista Mariana Coggiola. A mostra reúne trabalhos de 11 artistas brasileiros: Abròs, Alexandre Nóbrega, Analu Araujo, H4wnee, Iaco Viana, Isabela Etchenique, Laura Falzoni, Niki Nomura, Rafael Prato, Roncca, e Sanches.

As obras apresentam técnicas e metodologias que tangenciam os universos do design, das artes aplicadas e artes gráficas, da comunicação, construção civil e da tecnologia — como visível no uso do cobre de Niki Nomura, no concreto de Rafael Sanches, nas placas de circuito de H4wnee ou na linguagem cartográfica/arquitetônica de Isabela Etchenique.

A curadora Mariana Coggiola explica que é possível relacionar os trabalhos dos artistas a partir da associação que fazem à noção de trabalho e do fazer artístico, mesmo com abordagens diferentes em técnica e discurso nas obras de cada um. Além, é claro, de uma necessidade de recuperar a unidade que existe entre ideias distintas como arte popular e erudita, utilidade e contemplação.

“Ao salientarem o caráter reflexivo do corpo e das mãos, os artistas aqui reunidos, cada um à sua maneira e com diversos pontos em comum, estreitam a distância de estatuto entre essas conceituações bipartidas”, analisa a profissional.

Foto|Guilherme Kapanema

Sobre a Nós Galeria

A Nós Galeria propõe um projeto de representação, formação e acompanhamento da carreira de artistas, sempre reafirmando o nosso propósito e expandindo para além da nossa estrutura física, atento ao entorno e suas possibilidades de conexões e parcerias.

Com a celebração da criatividade, propomos experimentações e discussões relevantes sobre temas contemporâneos a partir das provocações que a própria obra de arte representa, nas mais variadas linguagens, suportes e narrativas do mundo da arte.

Com o compromisso de valorizar os diversos olhares sobre a produção artística estimulados pelos nossos artistas e curadorxs convidadxs, sempre criando oportunidades de diálogo entre todos.

Serviço

Mezanino – Torre de TV

Onde: Torre de TV (Eixo Monumental, Brasília)

Horário de funcionamento da galeria: terça a domingo, 10h às 20h, com exceção em dias de eventos, que fecha às 18h.

Para mais informações: @meza.nino